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Вам не подходит: Анна Седокова обескуражила "метаморфозами" с внешностью на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 20:19
Вам не подходит: Анна Седокова обескуражила "метаморфозами" с внешностью на карантине
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка весело проводит время на карантине

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова часто публикует в сети откровенные кадры, певица часто демонстрирует свою фигуру и то, как кардинально может сменить имидж. В данное время артистка находится дома на карантине со своими детьми и парнем баскетболистом Янисом Тиммой, который также может и подкрасить корни в случае чего.

Певица сняла момент покраски корней на видео и опубликовала его на своей странице в Instagram. При этом она сделала это в шутейной форме, и наложила на видео смешную "маску".

"Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен! И принимает тебя со всеми твоими (как тебе кажется) несовершенствами. Мы научились делать все сами и кажется, это начало у нас получаться. Так что, у меня лично имеется много плюсов карантина и самоизоляции", - написала Седокова.

Пользователи сети также прокомментировали ее видео.

  • Уф, вы лучшие;
  • Аня ору;
  • Фильтр жесть, вам не подходит;
  • Анька да ты просто красотка;
  • Класс, вы лучшие, ребят;
  • А вы красиво смотритесь;
  • На все руки мастер.

Вам не подходит: Анна Седокова обескуражила &quot;метаморфозами&quot; с внешностью на карантине

Вам не подходит: Анна Седокова обескуражила &quot;метаморфозами&quot; с внешностью на карантине

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре". По ее словам, продюсер группы Константин Меладзе специально манипулировал вокалистками, и создавал в коллективе "нездоровую конкуренцию".

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