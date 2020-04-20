Вам не подходит: Анна Седокова обескуражила "метаморфозами" с внешностью на карантине

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка весело проводит время на карантине

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова часто публикует в сети откровенные кадры, певица часто демонстрирует свою фигуру и то, как кардинально может сменить имидж. В данное время артистка находится дома на карантине со своими детьми и парнем баскетболистом Янисом Тиммой, который также может и подкрасить корни в случае чего.

Певица сняла момент покраски корней на видео и опубликовала его на своей странице в Instagram. При этом она сделала это в шутейной форме, и наложила на видео смешную "маску".

"Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен! И принимает тебя со всеми твоими (как тебе кажется) несовершенствами. Мы научились делать все сами и кажется, это начало у нас получаться. Так что, у меня лично имеется много плюсов карантина и самоизоляции", - написала Седокова.

Пользователи сети также прокомментировали ее видео.

Уф, вы лучшие;

Аня ору;

Фильтр жесть, вам не подходит;

Анька да ты просто красотка;

Класс, вы лучшие, ребят;

А вы красиво смотритесь;

На все руки мастер.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре". По ее словам, продюсер группы Константин Меладзе специально манипулировал вокалистками, и создавал в коллективе "нездоровую конкуренцию".