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Вам не підходить: Анна Сєдокова збентежила "метаморфозами" із зовнішністю на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2020 - 20:19
Вам не підходить: Анна Сєдокова збентежила "метаморфозами" із зовнішністю на карантині
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка весело проводить час на карантині

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова часто публікує в мережі відверті кадри, співачка часто демонструє свою фігуру і те, як кардинально може змінити імідж. В даний час артистка перебуває вдома на карантині зі своїми дітьми і хлопцем баскетболістом Янісом Тіммою, який також може і підфарбувати коріння в разі чого.

Співачка зняла момент фарбування коренів на відео і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона зробила це в жартівливій формі, і наклала на відео смішну "маску".

"Багато чому нас навчив карантин, але момент, коли твій хлопець фарбує тобі коріння, просто безцінний! І приймає тебе з усіма твоїми (як тобі здається) недосконалостями. Ми навчилися робити все самі і здається, це почало у нас виходити. Так що, у мене особисто є багато плюсів карантину і самоізоляції", - написала Сєдокова.

Користувачі мережі також прокоментували її відео.

  • Уф, ви кращі;
  • Аня кричу;
  • Фільтр жесть, вам не підходить;
  • Анька та ти просто красуня;
  • Клас, ви найкращі;
  • А ви гарно виглядаєте;
  • На всі руки майстер.

Вам не підходить: Анна Сєдокова збентежила &quot;метаморфозами&quot; із зовнішністю на карантині

Вам не підходить: Анна Сєдокова збентежила &quot;метаморфозами&quot; із зовнішністю на карантині

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Седокова розкрила жорстку правду про "ВІА гру". За її словами, продюсер групи Костянтин Меладзе спеціально маніпулював вокалістками, і створював в колективі "нездорову конкуренцію".

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Новини України шоубизГанна Сєдокова
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