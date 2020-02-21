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Сказали, что я пожалею: Анна Седокова кардинально сменила имидж

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.02.2020 - 11:28
Сказали, что я пожалею: Анна Седокова кардинально сменила имидж
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Весенние перемены артистки многим не пришлись по вкусу

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нередко публикует в сети откровенные кадры - так, недавно певица сверкнула пышной грудью в пикантном платье и порассуждала о том, какой может и должна быть хорошая девочка. Звезда также не боится экспериментировать со внешностью - в преддверии прихода весны ей захотелось перемен и она весьма кардинально сменила имидж. Своей новой прической Анна похвасталась в Instagram.

Длинноволосая Анна стала обладательницей пышной челки - по ее словам, она отстригла ее впервые в жизни. При этом многие отговаривали исполнительницу и говорили, что она об этом пожалеет, а некоторые даже обиделись!

Сначала Седокова показала видео из салона, на котором запечатлен сам процесс стрижки и укладки.

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео", - написала артистка.

А позже Анна опубликовала и фото в новом образе.

"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое!
И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?" - поинтересовалась мнением поклонников певица.

Сказали, что я пожалею: Анна Седокова кардинально сменила имидж

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Большинству фоллоров новый образ звезды не понравился, некоторые отметили, что с челкой она выглядит старше и посоветовали избавиться от нее. Но нашлись и такие, кто поддержал Анну.

  • Неа, без чёлки ты моложе..
  • Вы красотка, но всё таки без чёлки было лучше
  • Без челки
  • Мне без челки больше нравится ) но в любом случае красотка и так и так
  • Лучше без чёлки!
  • Без челки круче, но для весенних перемен вполне)
  • Если хочешь, почему нет? Всегда можно отрастить, заколоть, если разонравится! Перемены всегда хорошо-новые эмоции)
  • Без челки было лучше, но главное чтобы вам нравилось
  • Очень шикарно
  • Если хочется значит надо делать и все
  • Без челки
  • Как то не очень... Какое то кукольное лицо некрасиво... И чёлка не идёт
  • Улетная прическа вам очень идет
  • Лучше без чёлки, но все равно красотка!
  • Волосы не зубы, отрастут! За перемены

Сказали, что я пожалею: Анна Седокова кардинально сменила имидж

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, старшая дочь Анны Седоковой обескуражила признанием о том, каково иметь такую знаменитую маму - девочке приходится непросто.

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