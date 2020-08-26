"Подходи – накажу": "опасная" Дорофеева в латексе и ремнях обратилась к поклонникам

Певица предстала в неожиданно смелом образе
Надя Дорофеева умеет быть совершенно разной, и каждый образ ей к лицу. Она одинаково хроша в женственном, почти кукольном платье в оборками и вычурном, смелом аутфите, подчеркивающем каждый изгиб ее стройной фигуры. Девушка не боится экспериментов с имиджем и всегда готова попробовать что-то новенькое. Но ее свежее фото по-настоящему удивило даже преданных фанов звезды – Надя облачилась в настоящий БДСМ-аутфит! Именно в таком видео она пришла на интервью для пограммы Потапа и Алексея Завгороднего-"Позитива" "2 PoPodсast".
Певица выбрала блестящие латексные штаны с пикантными розрезами на бедрах, топ телесного цвета, который дополнила широкими ремнями, образующими портупею. Волнистые локоны она заколола с двух сторон заколками, а пару прядей выпустила на лицо.
"Кому там что не нравится - подходи, накажу", - оставила игривую двусмысленную подпись певица.
Надя Дорофеева удивила выбором смелого и экстравагантного наряда (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники не ожидали от звезды услышать такое "предупреждение" и поспешили ее заверить, что они в восторге от экстравагантного образа Нади.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Надя Дорофеева в ярком микротопе взбудоражила сеть пышным бюстом и удивила смелым образом с оригинально оформленными джинсами высокой посадки. В таком виде звезда появилась на съемках очередного сезона "Лиги смеха".