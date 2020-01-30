Подарил мне крылья: бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли рассказала о сотрудничестве с артистом

Лида Ли (фото: 1+1)

Певица уже принимала участие в Голосі країни-4, однако перед самыми прямыми эфирами проиграла Ане Корсун, которая сейчас стала востребованной звездой и известна миллионам зрителей как MARUV

В прошлое воскресенье на Голосі країни-10, который выходит на телеканале «1+1», выступление бэк-вокалистки MONATIK - Лиды Ли вызвал настоящий резонанс в сети и вызвал восторг у зрителей. На слепых прослушиваниях участница исполнила песню «Bang, bang», видео в течение двух дней уже собрало почти 900 000 просмотров на YouTube. В юбилейном сезоне Лида развернула три кресла звездных наставников и выбрала команду MONATIK. Тина Кароль прокомментировала так выбор девушки: «Человек самоутвердился в своем решении, в своей любви и преданности тому, кто первым протянул руку помощи. И это очень важно».

Лида Ли во время слепого прослушивания шоу Голос країни-10

Сегодня певица, которая является соавтором песни «Добеги» и пела перед шестидесятитысячной аудиторией на НСК «Олимпийский» вместе с MONATIK, рассказала, как решилась прийти на «Голос країни», почему выбрала именно команду Дмитрия и вспомнила, как познакомилась с артистом.

Как вы познакомились с MONATIK и начали вместе работать?

Мы познакомились лет пять назад. Мой близкий друг работает звукорежиссером у Димы, и я пришла на их концерт в Одессе. Конечно, мне хотелось потом сфотографироваться, и за кулисами состоялась наша встреча. Я поблагодарила за упорство, за то, что он отдается на максимум своему делу, идет к мечте. Рассказала, что тоже пою и беру с него пример. Прошло некоторое время, мне позвонил Дима и предложил петь у него на бэк-вокале. У меня были невероятные эмоции, я была очень счастлива. Впоследствии мы презентовали первый его альбом на крыше одного из концертных площадок, а дальше был «Витамин D», «Олимпийский».

Какие у вас отношения внутри творческой команды?

Мы относимся к этому не как к работе. Мы одна семья, большая поддержка друг для друга, мы ритмоловы, монатим, можно называть как хочешь. Каждый из членов команды максимально преданный своему делу.

Лида, вы уже участвовали в Голосі країни-4, и вот через шесть лет решили вернуться на проект. Почему именно сейчас?

Решила, что время пришло, именно сейчас мне есть что рассказать. За этот год столько всего произошло. Многие знакомые мне говорят, что я для них большой пример, мотивирую не опускать руки, двигаться вверх. Я знаю много людей, которые из-за неудачи бросали любимое дело. Мне очень хотелось подарить веру и надежду тем людям, которым, как и мне, часто говорили: «Нет». Мне часто отказывали, и довольно весомые, люди в нашем шоу-бизнесе. Они говорили, что пою я не так, что выгляжу не так. Я очень болезненно все это воспринимала и иногда задумывалась: «А может это не мое?". Я даже поступила в Национальный авиационный университет на факультет менеджмента и логистики, с которого меня выгнали на четвертом курсе, потому что в моем сердце была только музыка. Я пришла на проект, чтобы напомнить, что если у вас есть мечта, то никогда не нужно сдаваться, что бы ни говорили другие. Надо просто идти своей дорогой, и у каждого она своя.

Тогда, шесть лет назад, вы проиграли на «Голосі країни» Ане Корсун, ныне известной певице MARUV. Скажите, вы с ней общаетесь, следите за ее творчеством?

У меня тогда был очень достойный соперник, и конечно, я радуюсь успехам всех участников с разных сезонов, которые продолжают творить музыку, покоряют большие сцены. Это невероятно круто, что «Голос країни» открывает новые имена. Именно с Аней мы сейчас не общаемся, но я поддерживаю отношения с другими участниками из того сезона.

Знал ли кто-то из членов команды, что вы идете на Голос країни-10?

Нет, это до последнего для них был секрет и для всей моей семьи. Мне хотелось сделать сюрприз всем и самой себе, ведь я до последнего не могла определиться с песней, с которой приходить на «слепые прослушивания».

Почему вы выбрали для слепых прослушиваний именно песню Jessy J «Bang Bang»?

Знаете, я долго ждала, когда выйдет выпуск «Голосу країни» с моим участием, чтобы увидеть реакцию зрителей на мое выступление, выбор песни. И я настолько благодарна, что меня поддержали в этом выборе. Я искала песню, которая бы не идентифицировала меня сразу, была близка и раскрывала мой голос. Хит «Bang Bang» пришел ко мне во сне. Я загадала, чтобы моя песня мне приснилась, так и произошло. Однако, еще утром думаю, что видимо просто я где-то ее услышала, вот она и вернулась в виде сна. В этот же день я пришла в спортзал, включила случайный плей-лист и первым заиграл именно этот трек, и я решила, что это знак.

К вам кроме MONATIK развернулось еще два тренера, были у вас сомнения к кому именно пойти, ведь с Димой вы работаете уже много лет, и может кто-то другой научил бы чему-то новому?

Для меня было важно, чтобы оценка моего вокала была объективной. Если бы ко мне повернулся только MONATIK, то возможно у зрителей были бы ко мне вопросы, и я бы сомневалась. А когда развернулись три кресла, то я поняла, что действительно достойна участия в проекте. Несколько секунд я думала, может пойти к кому-то другому, но сердце никогда не предает. Я понимала, что не могу иначе поступить. Этот человек делал и делает для меня очень много. Именно Дмитрий пять лет назад подарил мне крылья.

Как сейчас проходят ваши репетиции с MONATIK?

Когда мы работаем на проекте, то я не член команды ритмоловов, я полноценный участник, пришедший на равных правах, как и все остальные, но от которого ожидают в два раза больше. У нас был разговор с Димой, что мы работаем вместе, но это проект, в котором он наставник, а я участница. Это немного другой опыт, но здесь не может быть каких-то других отношений - достойная - проходишь дальше, нет - покидаешь проект.

А пройдет ли Лида дальше, узнаем совсем скоро. Смотрите «Голос країни» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Напомним, ранее Настя Каменских пришла в восторг от выступления свого двойника на шоу Голос країни-10.

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