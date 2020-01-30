Почувствовала облегчение и свободу: Вика из НеАнгелов призналась, куда пропала из соцсетей

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха не так давно призналась, что рассталась со своим бойфрендом и вновь свободна. В декабре артистка побывала в Стамбуле и очаровала поклонников атмосферными фото, а 31 декабря поздравила всех с Новым годом. После этого певица пропала из Instagram почти на месяц, ничего не публикуя и храня молчание. Фанаты уже успели не на шутку обеспокоиться, однако на днях Вика вернулась и пояснила, что же произошло.

Исполнительница опубликовала на своей страничке красочное фото, на котором она запечатлена в цветастом сарафане на фоне пальм и океана. Смеюха рассказала, что успела хорошенько отдохнуть на Мальдивах и решила устроить себе в это время "детокс" от соцсетей. По словам артистки, она заметила, что интернет и виртуальная жизнь отнимает у нее слишком много времени и мешает наслаждаться настоящей.

"Вместе с появлением на моем телефоне еженедельных отчетов о количестве часов, проведённых в соцсетях, я, вдруг, осознала, сколько “реального” времени замещаю “экранным”. С одной стороны, это часть моей работы – быть на виду. С другой, часы проведенные в инста, вряд ли можно назвать эффективным времяпрепровождением. Сразу после новогодних концертов, я собрала чемодан и отправилась на мои любимые Мальдивы. И когда, в очередной раз, словила себя на мысли, что вместо пальмы, рассматриваю фото в ленте, то решила провести эксперимент – на время отдыха отказаться от соцсетей. Первые дни “инстадетокс” давался мне тяжело. Рука тянулась обновить ленту, полистать новости, проверить лайки. Но уже спустя два дня, я почувствовала облегчение и свободу. Вдруг, оказалось, что если какой-то пост пройдет мимо меня, я ничего не потеряю. Если я не запощу фото пальмы, она все-равно будет украшать мой горизонт. Наконец, еда не потеряет свой вкус, если ее не увидят мои подписчики", - поделилась своими открытиями Вика.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица поспешила успокоить фанатов, что это не значит, что она совсем откажется от соцсетей, однако собирается теперь регулярно устраивать себе подобные периоды отдыха.

"Эти несколько недель были райскими. Я наслаждалась реальностью, которая меня окружала и не отказывала себе в удовольствии ее фотографировать (тут уж обойтись без айфона я никак не могла). Безусловно, в дальнейшем я буду пользоваться социальными сетями, общаться со своими слушателями, комментировать и лайкать друзей. Но подобные детоксы я собираюсь ввести, как правило, чтобы не забывать – как классно иногда просто ощутить прелесть реальной жизни без того, чтобы не сгружать тонны кадров из отпуска в Сториз. Вот как то так!" - завершила свой рассказ артистка.

Поклонники поддержали решение Виктории, однако также признались, что скучали по ней и ее ярким фото.

Какая же ты красивая, полностью поддерживаю тебя

Весьма благоразумно считаешь. А на фото очаровательна

Класс!!!

Красавица

Как мы и думали - решила отдохнуть от интернета

Девушка-Лето,купается в солнечных лучах...

Викуся то что ты сделала молодец- своеобразная перезагрузка от всего, теперь ты обновленная и с новыми силами и возможностями станешь еще лучше

Как правильно сказано.. Наверное всем иногда хочется выбросить телефон

Очень Вас не хватало!! Рады, что Вы вернулись!!! Красивая

Очаровательная

крутой наряд, детка

Очень хорошая идея ,отдыхайте и наслаждайтесь реальностью ,красивейших мест Мальдив !!!

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что недавно Вика из НеАнгелов отметила свой 34 день рождения, и показала, с кем она провела этот замечательный праздник.