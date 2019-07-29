"Почему без жены?" Топалов озадачил одиноким фото на свадьбе сестры

Влад Топалов признается, что всегда скучает по жене Региной Тодоренко и сыну Михаилу, если они находятся в разлуке. Накануне музыкант написал душевный пост о том, что ему не хватает рядом родных и близких, ведь он улетел на свадьбу сестры Алины в Таллин один. На странице в Instagram музыкант показал фото с торжества.

Певец позирует в серой футболке и белых штанах с табличкой на английском языке, которая гласит: "Молодожены". Конечно, речь шла о сестре артиста и ее муже, но Влад решил примерить этот статус и на себя, ведь совсем недавно он сам был в роли жениха – 3 июля певец отметил пышную свадьбу с Региной Тодренко в Италии. Кстати, организатором праздника тогда выступила сестра Влада, Алина.

"Эээппп! Это я! Молодожен!" - с юмором подписал Топалов снимок, на котором жмуриться от солнца, стоя на террасе заведения, где, по всей видимости, проходило торжество.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники Влада поспешили поздравить артиста и его сестру, а некоторые живо интересовались, почему певец прилетел в Таллин без жены.

"Красавчик!", "Почему один без жены?", "Самая замечательная семья! Будьте счастливы!", "Поздравляю сестренку!", "Этот статус вам безумно идет!", "Красота!", "Круто", "Влад, крассавчик", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее артист показала фото с беременной сестрой-невестой и оставил для нее трогательные слова и поздравления. "Моя маленькая девочка! Ты уже совсем большая! Я не верю своим глазам и ушам. Я в Таллине. Прилетел выдавать тебя замуж. Что происходит?! Как все так быстро закрутилось? В сентябре ты нам подаришь еще одного племяшку или племянницу!" - сообщил он радостную новость поклонникам.

Фото: Влад Топалов с сестрой (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Влад Топалов решился на неожиданное признание об итальянской свадьбе с Региной Тодоренко.

Также Регина Тодоренко умилила сеть страстным поцелуем с Владом Топаловым на их свадьбе в Италии.