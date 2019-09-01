"Почему так жарко?" Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

Певица продолжает восхищать своих поклонников
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно вызвала бурю эмоций в сети своим новым ярким появлением и очень душевным выступлением, порадовала своих поклонников новой фотографией. Снимок она выставила на своей странице в Instagram.
Новое фото демонстрирует подтянутый живот певицы, которая сидит, облокотившись на стену, в белом топе и черных штанах. Также певица нанесла на губы яркую красную помаду.
Тина Кароль восхитила поклонников фигурой в коротком топе (фото: instagram.com/tina_karol)
Пользователи сети восхитились ее новым фото и оставили свои комментарии.
Напомним, что Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника, который живет в Великобритании и учится там в местной школе.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Пользователи сети "разнесли" внешний вид украинской певицы.