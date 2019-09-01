ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Почему так жарко?" Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 22:03
"Почему так жарко?" Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией
Тина Кароль восхитила поклонников фигурой в коротком топе (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица продолжает восхищать своих поклонников

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно вызвала бурю эмоций в сети своим новым ярким появлением и очень душевным выступлением, порадовала своих поклонников новой фотографией. Снимок она выставила на своей странице в Instagram.

Новое фото демонстрирует подтянутый живот певицы, которая сидит, облокотившись на стену, в белом топе и черных штанах. Также певица нанесла на губы яркую красную помаду.

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

Тина Кароль восхитила поклонников фигурой в коротком топе (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети восхитились ее новым фото и оставили свои комментарии.

  • Очень потрясающая прелестная девочка;
  • Просто очень прекрасна и красивая девушка. Я вами безумно очарован, вашей красотой и прекрасным талантом;
  • Талия, омайгад. Это невероятно просто;
  • Очень хорошее фото;
  • Опять лифчик потеряла;
  • Очень красивая;
  • Ну Тина. Сейчас смотрю на фото и вспоминаю советскую открытку с малышкой. По крайней мере черты лица на данном фото так похожи;
  • Вааай, какой секс;
  • Тина нереально красивая;
  • Шикарная;
  • Какой секс. А ты горячая штучка, однако;
  • Фото супер, но, по моему мнению, под этот фон надо другую прическу, более дерзкую. Надо что-то менять;
  • Не хочу быть навязчивой, но ты такая умопомрачительная.

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

&quot;Почему так жарко?&quot; Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

Напомним, что Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника, который живет в Великобритании и учится там в местной школе.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Пользователи сети "разнесли" внешний вид украинской певицы.

Мэрилин Монро перед смертью устроила пикантную фотосессию: все подробности Соблазнила всех: Тина Кароль в топе и облегающей юбке "зажгла" под хит "Вабити"
Новости Украины шоубизТина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь