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"Почему именно я?": Кендалл Дженнер рассказала о подростковых проблемах

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2019 - 09:13
"Почему именно я?": Кендалл Дженнер рассказала о подростковых проблемах
Фото: (instagram.com/kendalljenner)

Модель всегда считала себя менее симпатичной, чем ее сестры

Всемирно известная топ-модель Кендалл Дженнер, которая на 23-м году жизни стала самой высокооплачиваемой моделью в мире, рассказала, что не всегда была такой красивой, как сейчас. Сегодня знаменитость не пропускает практически ни одного показа, регулярно снимается в рекламных кампаниях и появляется на обложках журналов. А раньше Дженнер комплексовала из-за своей внешности. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

Около года назад Кендалл Дженнер показалась на красной дорожке церемонии "Золотой глобус", где стала, пожалуй, самой обсуждаемой гостьей. А все дело в несовершенствах кожи лица, которые не смог скрыть даже профессиональный макияж. Однако тогда на критику со стороны общественности Дженнер отреагировала абсолютно спокойно, признавшись, что комплексы остались в юности - именно тогда ей пришлось тяжелее всего. Масла в огонь подливали и ее сестры Кардашьян-Дженнер, на фоне которых Кендалл была гадким утенком.

 

Фото: (instagram.com/kendalljenner)

"Для меня это было довольно тяжело: смотреть на моих красивых сестер с красивой кожей и думать: "Окей, почему именно я? Что со мной не так?", - вспоминает модель.

Сами сестры старались поддерживать Кендалл.

"Они всегда были рядом, чтобы подбодрить меня, и помочь чувствовать себя лучше. Это то, что я больше всего ценю в моей семье и моих сестрах, — они никогда не сдаются и всегда ищут решение", — трогательно высказалась Кендалл.

 

Фото: (instagram.com/kendalljenner)

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