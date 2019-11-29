Победительница Холостяк-3 неожиданно вышла замуж: яркие фото счастливых молодоженов

Анна Козырь (фото: facebook.com/kozyranna)

Судя по всему, свадьба состоялась в ОАЭ

Анна Козырь стала победительницей шоу Холостяк-3 на канале СТБ. Девушка сообщила поклонникам о радостном событии - Аня вышла замуж! Только вот избранником девушки стал вовсе не “тот самый” герой программы. Напомним, что “третьим холостяком” был Андрей Искорнев, 35-летний пластический хирург. Именно Искорнев в финале Холостяк-3 подарил Анне заветное обручальное кольцо. Поклонники шоу ожидали, что Анна и Андрей станут “парой года”. Однако буквально на днях Козырь опубликовала на своей Facebook-страничке свадебные фото с новоиспеченным мужем. Свадьба или же свадебное путешествие состоялось в ОАЭ.

Так, девушка с супругом позируют на фоне одной из достопримечательностей в Дубае - отель-парус. На Анне - облегающее белоснежное платье по фигуре из тонкого кружева. Свой свадебный образ девушка дополнила трендовой прической - гладкий конский хвост с белоснежными ленточками.

Победительница шоу Холостяк-3 со своим избранником (фото: facebook.com/kozyranna)

Супруг Анны также позирует в белом наряде - свободная рубашка, шорты и удобные кроссовки.

“Муж и жена”, - лаконично подписала серию фото Аня.

А вот совместный снимок сопроводила такой подписью:

“Напросилась я, конечно, на ваши поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами - момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитывала всё! Посылаем всем огромные лучи любви!”

Фото: facebook.com/kozyranna

Напомним, что Анна Козырь и Андрей Искорнев расстались почти сразу после проекта. После шоу пластический хирург закрутил роман с другой участницей реалити - Ириной Скориковой. Правда, с Ирой молодой человек тоже расстался.

Напомним, ранее победительница Холостяк 9 в модной шубке покорила французским шармом в Париже.