Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

23-летняя Наталья Петрик из Львова станет лицом новой коллекции весна-лето 2019 A.Tan plus

Победительница проекта Модель XL 23-летняя львовянка Наталья Петрик украсила обложку известного глянцевого журнала Elle Ukraine. Соотвествующим снимком она поделилась на странице в Instagram.

Пышная красавица позирует в лаковом плаще от украинского дизайнера Андре Тана. Гладко зачесанные назад волосы придают ее образу строгой элегантности.

"Вот и стали мы друг у друга первыми. Безграничная благодарность всей команде, которая создала этот результат", - написала Наталья.

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Также она поблагодарила Андре Тана за поддержку и возможность приобщиться к миру модной индустрии.

"Спасибо за поддержку и экскурс в мир фэшн-показов и невероятные образы", - отметила девушка.

Она оставила теплые слова в адрес главного редактора Elle Ukraine Сони Забуги, выразив признательность за веру в нее как в модель.

Скрин: instagram.com/nataliapetryk

Поклонники Петрик восхитились ее достижениями и искренее за нее порадовались.

"Молодец!", "Шикарная", "Обожаем и радуемся каждому твоему успеху. Ты звездочка, которая ярко светит и никогда не угаснет, благодаря твоей настойчивости", "Обворожительная", - отмечали комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/nataliapetryk)

Также ранее девушка поделилась снимками с бэкстейджа фотосесии для глянца и показала совместное фото на крыше с Андре Таном.

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

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Видео: РБК-Украина