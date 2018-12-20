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Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Lite » Звезды 20.12.2018 - 21:04
Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца
Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

23-летняя Наталья Петрик из Львова станет лицом новой коллекции весна-лето 2019 A.Tan plus

Победительница проекта Модель XL 23-летняя львовянка Наталья Петрик украсила обложку известного глянцевого журнала Elle Ukraine. Соотвествующим снимком она поделилась на странице в Instagram.

Пышная красавица позирует в лаковом плаще от украинского дизайнера Андре Тана. Гладко зачесанные назад волосы придают ее образу строгой элегантности.

"Вот и стали мы друг у друга первыми. Безграничная благодарность всей команде, которая создала этот результат", - написала Наталья.

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Также она поблагодарила Андре Тана за поддержку и возможность приобщиться к миру модной индустрии.

"Спасибо за поддержку и экскурс в мир фэшн-показов и невероятные образы", - отметила девушка.

Она оставила теплые слова в адрес главного редактора Elle Ukraine Сони Забуги, выразив признательность за веру в нее как в модель.

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Скрин: instagram.com/nataliapetryk

Поклонники Петрик восхитились ее достижениями и искренее за нее порадовались.

"Молодец!", "Шикарная", "Обожаем и радуемся каждому твоему успеху. Ты звездочка, которая ярко светит и никогда не угаснет, благодаря твоей настойчивости", "Обворожительная", - отмечали комментаторы.

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Победительница Модель XL попала на обложку модного глянца

Скриншоты комментариев (instagram.com/nataliapetryk)

Также ранее девушка поделилась снимками с бэкстейджа фотосесии для глянца и показала совместное фото на крыше с Андре Таном.

 

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

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