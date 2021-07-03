Победительница "Холостяка 11" раскрыла, что помогло ей справиться с разводом и похудеть

Победительница Холостяка 11 Анна Богдан сейчас счастлива в отношенях с главным героем проекта Михаилом Заливако. Пара быстро съехалась, ездит вместе отдыхать и наслаждается обществом друд друга. Ранее девушка была замужем за бывшим главой Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Богданом, с которым сейчас не поддерживает отношения . Расставание было непростым, и избранница Холостяка решила поделиться, что помогло ей пережить это период и сбросить лишний вес.

Она сопроводила публикацию эффектным фото, на котором запечатлена сидящей на античных ступенях. На Богдан - стильное белое платье с высоким разрезом на бедре и трендовый чокер на шее. Волосы девушка оставила распущенными, а также обошлась без обуви.

Анна Богдан раскрыла секреты борьбы с депрессией и лишними килограммами (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Турагент призналась, что развод был тяжелым периодом в ее жизни - как и для многих.

"Расставание - одно из самых тяжелых решений, которое мы когда-либо принимаем в повседневной жизни. Нас душат воспоминания, моменты, "общие" песни, места… Нам тяжело решиться на шаг, который изменит если не всю, то хотя бы большую часть жизни. И, как многие знают, расставание, точнее развод, был и в моей жизни", - отметила Анна.

Вместе с этим пришла и другая проблема - она стала заедать стресс и печаль и в итоге поправилась на 16 килограммов.

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"Помню, первое время, депрессию я заедала. На завтрак, обед и ужин у меня было только сладкое. Для многих сахар - является успокоительным и антидепрессантом. Вроде покушал тортик и сразу настроение поднялось. Надолго ли? Нет. И мы опять тянемся за сладким. Так было и в моём случае… ну про лишних 16 кг, как следствие, упоминать не стоит", - поделилась избранница Заливако.

Однако девушке удалось взять себя в руки и наладить как душевное, так и физическое состояние. В этом ей помогли несколько вещей, о которых Богдан подробно рассказала.

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"Так вот, когда я решила серьезно заняться собой и целенаправленно выходить из этого состояния, я выделила несколько пунктов, которые мне помогли:

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1. Тренажёрный зал. Как бы это банально не звучало, спорт повышает настроение, добавляет уверенности в себе и точно "выключает" в вас состояние жертвы.

2. Психолог. Я начала по-другому смотреть на вещи и оценивать ситуацию.

3. Курсы психологии. Вот там я начала понимать как реагировать на определённые вещи, и начала любить самого главного человека в своей жизни. Себя саму.

4. Путешествия. Совсем неважно, куда это будет поездка - за черту города или в другую страну. Важно то, что вы измените обстановку. А это всегда позитивно влияет на состояние человека.

5. Обязательно советую попробовать что-то новое. У меня это был бокс и флай йога… ну а потом и прыжок с парашютом, в общем, в таком случае, вы получаете новый источник вдохновения и новые эмоции.

6. Книги. Опять же, очень банально, но проверено на себе. Книга (если она интересная) будет вас отвлекать от всего негативного в вашей жизни. Мои фавориты были: "Парадокс страсти", "Хочу и буду", "Как перестать беспокоиться и начать жить", - расписала свой план "спасения" Анна.

Она добавила, что лечит также и время.

"В любом случае скажу, время лечит всё. Да, долго. Да, тяжело. Да, больно. Но когда вы делаете такой осознанный шаг, вы открываете дверь совершенно в другую жизнь", - мотивирующе подытожила возлюбленная Холостяка.