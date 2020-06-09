Победительница Холостяк-10 рассказала о жесткой реакции папы на предательство Макса Михайлюка

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова хоть и сама была инициатором разрыва отношений с Максом Михайлюком, ведь не смогла ему простить интим на проекте с другой участницей, заметно тяжело переживает разрв с избранником. За романтической историей пары следило множество поклонников проекта в надежде, что влюбленные останутся вместе. Даша не подозревала, что спустя какое-то время после окончания съемок и пост шоу в сети наделает шуму заявление о близости холостяка с одной из участниц, а зрители бросятся выячислять разлучницу. Впрочем, девушка стойко держиться и ведет активную жизнь, стараясь оставить неприятные воспоминания в прошлом. Также она рассказала, как отец отреагировал на ситуацию с потенциальным зятем.

На странице в Instagram Даша делится своими мыслями и эмоцими, а также пишет о переживаниях, получая от поклонников поддержку и понимание. Не обходиться и без горячих фото, ведь девушка – профессиональная гимнастка и может похвастаться стройными формами. Так, под одним из горячих кадров топлесс в одних джинсах она решила поблагодарить подписчиков за их интерес к ее жизни и ежедневные теплые слова в свой адрес.

"Столько разных "почему?", "да как так?", "а что, если?", "Даш, ну а может?"... ежедневно я читаю от вас. Конечно, все эти вопросы касаются отношений, проекта, Максима… Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я, как бы – тоже. Но сложилось именно так и я искренне верю, что у Вселенной на меня особые планы и что я буду счастлива, просто немного позже", - поделилась оптимистичными прогнозами Даша.

Даша из Холостяк-10 показала горячее фото топлес (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Поклонники девушки поинтересовались, как отреагировал ее отец на новость о предательстве Макса, ведь потенциального зятя во время знакомства он принял с распростертыми объятиями.

"Отец сказал то жалеет , что пустил его на порог", - коротко прокомментировала Даша.

Скриншот комментариев

Ранее Даша Ульянова, победительница Холостяк-10, засветила стройные ножки на дерзком селфи из гримерки.