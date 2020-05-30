Победительница Холостяк 10 Даша призналась, осталась ли с Максом Михайлюком

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Пара решила рассказать свою историю после участия в проекте

Холостяк 10 Макс Михайлюк и его избранница и победительница проекта Даша Ульянова держали интригу и не признавалась, вместе они или нет. Все точки над і пара расставила на пост-шоу, котрое состоялось 29 мая на канале СТБ. Даша и Макс признались, что они не в вмест.

Более того, в студию девушка пришла без кольца, подаренного холостяком во время финального выбора. По словам Даши, вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делам и на пару месяцев вовсе исчез с поля зрения. Девушка в это время решила наведать к родителям. Но встреча влюбленных была вовсе не радостной – ее омрачило откровение Макса.

"И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой. Особенно после знакомства с моей семьей", - рассказала Даша.

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк и Даша Ульянова (instagram.com/flymax305)

Девушка расценила случившееся как предательство. Она начала искать причину в себе, но затем поняла, что ее вины в случившемся нет.

Макс не отрицал, что причинил Даше боль, но признался, что иначе поступить не мог и утаивать информацию не хотел. При этом холостяк заверил, что Даша все еще ему очень нравиться, а свой поступок он не считает чем-то криминальным, ведь во время участия в проекте он еще не определился с финальным выбором.

К слову, Дана – главная конкурентка Даши, после проекта даже обсудила с ней случившийся на шоу эпизод – девушка знала об интиме на проекте. Более того, бывшие участницы остались в дружеских отношениях и смотрели вместе шоу.

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)

Максим же на странице в Instagram пожелал Даше счастья и отметил, что их история осталась без счастливого конца.

"Даша, спасибо за моменты, которые мы разделили вместе, и пусть love story без happy end’a, но незабываема, я просто хочу, чтобы ты была счастлива", - написал он.

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Автор: Lite