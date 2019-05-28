Пляжная романтика: Потап и Настя показали, как расслабляются вместе

Потап и Настя Каменских буквально после пышной свадьбы улетели отдыхать. Для медового месяца они выбрали Турцию, где остановились в элитном пятизвездочном отеле, причем прибыли на место на частном самолете. Поговаривают, что авиалайнер стал свадебным подарком продюсера жене-певице, хотя, возможно, это всего лишь шутка. Пара наслаждается отдыхом и предается нежности при каждом удобном случае. Артисты не перестают умилять поклонников романтичными совместными фото, не стесняясь показывать чувства. Так, Потап опубликовал в Instagram фото, а котором позирует вместе с Настей, сидя на одном лежаке.

На певице – легкое короткое платье-туника с длинным рукавом, которая позволила артистке засветить длинные ножки. Потап в коротких шортах расслаблено откинулся на спинку лежка. Настя положила одну руку на колено мужа, а второй коснулась к лицу. Пара выглядела на фото расслабленно и умиротворенно – как и положено в медовый месяц!

"Как мало нужно для счастья!" - подписал романтическое фото продюсер, намекая, что уже обрел свое.

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили снимок и искреннее порадовались за артистов, которые решили больше не таить чувств от публики.

"Отличная пара!", "Как мало нужно для счастья: всего лишь красотка Настя", "Вы супер!", "Это любовь", "Очень классные! Любви Вам безграничной!", "Крепких отношений, и красивую дочуру!", "Ви прекрасні!", "Шикарные оба", "Какая милая парочка!" - писали комментаторы.

Также Потап и Настя не устают публиковать эксклюзивные свадебные снимки и делиться своими эмоциями самого счастливого дня.

Кроме того, Настя Каменских показала аппетитные формы в бикини на пляже.