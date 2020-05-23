У плиты не до гламура: 53-летняя Ольга Сумская поразила откровенной съемкой в шелковом белье

Актриса снялась в соблазнительной фотосессии в постели
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и красотой. Звезда с удовольствием делится в сети эффектными кадрами - так, на День вышиванки она предстала в роскошном платье-вышиванке белого цвета с пышными рукавами. А новая фотосессия артистки и вовсе поразила поклонников, ведь она позировала в постели в весьма откровенном образе.
На чувственных фото Ольга запечатлена в шелковом комплекте нежно-розового цвета - ночнушке и халатике. Волосы актрисы уложены в легкие локоны, а на лице красивый макияж с акцентом на глаза.
Она позировала сидя и лежа на кровати в соблазнительных позах. Сумская призналась, что очень любит подобные домашние наряды, но в основном все же носит дома спортивный костюм, а в таких образах лишь снимается в кино.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
"Люблю гарні домашні комплекти з шовку...У мене є декілька прекрасних піжам і халатів,але одягаю в домі спортивний костюм,а в цих комплектах знімаюсь в кіно.. Наскільки часто ми одягаємо цю красу,аби чоловік зробив нам комплімент?Звісно,я б їх носила щодня,але біля плити з борщем не до гламуру..Але душа просить чогось романтичного", - поделилась знаменитость.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Поклонники пришли в восторг и искупали Ольгу в комплиментах в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Ольга Сумская поразила женственностью и молодостью в роскошном платье-вышиванке с хлопком.
Автор: Марта Никитко