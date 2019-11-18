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Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 16:39
Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом
Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Лицо избранника Соня пока что не показывает

Трендсеттер украинской музыки Sonya Kay недавно удивила своих поклонников. В утреннем шоу она эксклюзивно рассказала о помолвке, а уже сегодня показала кольцо на своей странице в инстаграм. На фото жених певицы позирует спиной к камере. Соня его нежно обнимает и показывает на камеру красивое кольцо с бриллиантом.

Как комментирует исполнительница, с избранником она встречалась всего пять месяцев до того, как он сделал ей предложение.

"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", - поделилась в своем комментарии Соня.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом

Певица Sonya Kay с женихом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Пока певица не раскрывает имени своего избранника, но стало известно, что жених вовсе не связан с миром шоу-бизнеса, а свадьба запланирована на июнь месяц следующего года.

Поклонники певицы также не остались равнодушными и засыпали Соню поздравлениями:

  • "Поздравляю! Ох и спина мощная у этого жениха"
  • "Вітаю тебе! Будьте нерозлучні й безмежно щасливі!"
  • "Мої вітання! Щастя вам і безмежної любові!"
  • "Щиро вітаааю"
  • "Крутяк!!!! Поздравляю!!!!"
  • "Поздравляю!! Счастья вам!"

Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом

Скриншот комменатриев: instagram.com/sonyakayofficial

Напомним, что ранее певица выпустила клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Sonya Kay - Ходимо

Кстати, ранее Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.

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