Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом

Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Лицо избранника Соня пока что не показывает

Трендсеттер украинской музыки Sonya Kay недавно удивила своих поклонников. В утреннем шоу она эксклюзивно рассказала о помолвке, а уже сегодня показала кольцо на своей странице в инстаграм. На фото жених певицы позирует спиной к камере. Соня его нежно обнимает и показывает на камеру красивое кольцо с бриллиантом.

Как комментирует исполнительница, с избранником она встречалась всего пять месяцев до того, как он сделал ей предложение.



"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", - поделилась в своем комментарии Соня.

Певица Sonya Kay с женихом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Пока певица не раскрывает имени своего избранника, но стало известно, что жених вовсе не связан с миром шоу-бизнеса, а свадьба запланирована на июнь месяц следующего года.

Поклонники певицы также не остались равнодушными и засыпали Соню поздравлениями:

"Поздравляю! Ох и спина мощная у этого жениха"

"Вітаю тебе! Будьте нерозлучні й безмежно щасливі!"

"Мої вітання! Щастя вам і безмежної любові!"

"Щиро вітаааю"

"Крутяк!!!! Поздравляю!!!!"

"Поздравляю!! Счастья вам!"

Скриншот комменатриев: instagram.com/sonyakayofficial

Напомним, что ранее певица выпустила клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Sonya Kay - Ходимо

Кстати, ранее Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.