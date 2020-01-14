"Маугли и его Богиня": избранница Холостяка 9 завела сеть жарким видео с любимым

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Парочка предается веселью и страсти на острове Бали

Январь выдался по-настоящему жарким у 9-го Холостяка Никиты Добрынина и его избранницы Дарьи Квитковой - парочка улетела на остров Бали в Индонезию почти на весь месяц. Влюбленные исследуют разные города и интересные места райского местечка, успевая насладиться пляжным отдыхом и посетить местные достопримечательности. Так, девушка позабавила поклонников милыми фото с обезьянками.

Даша и Никита уже успели посетить рисовые плантации, древний храм и захватывающие дух водопады - и все это за один день! 21-летняя возлюбленная шоумена решила поделиться впечатлениями с фанами и опубликовала на своей странице в Instagram красочный видеоролик, в котором показан их невероятно насыщенный день на Бали.

Некоторые кадры получились весьма горячими, а возле развалин храма Добрынин и Квиткова даже решились оголиться, прикрываясь лишь огромными листами местного растения. Кроме того, пара предалась страсти возле водопада, нежно обнимаясь и целуясь.

Видео: Дария Квиткова и Никита Добрынин на Бали (instagram.com/kvittkova)

"Просто прочувствуйте наш день на острове Бали. Он начался в 4:00 утра, еще около полу часа мы пытались прийти в себя. В 04:45 мы уже сидели в машине, чтобы успеть к рассвету на рисовые террасы занесённые в Юнеско. В 9:00 утра был завтрак. Кофе, который я не могу пить, и банановые панкейки с потрясающим видом. В 9:30 мы снова были в дороге, на этот раз к храму, который когда-то, до засухи, стоял полностью в воде. По дороге остановились у расколотых ворот. Людей вообще не было и мы не могли не воспользоваться этим шансом. На десерт мы поехали к водопадам. Сразу к трем. Это невероятная сила и красота.

Долго спускались и тряслись ноги от напряжения, но оно того стоило. Спасибо за эти эмоции", - поделилась впечатлениями Даша.

Подписчики девушки остались в полном восторге от видео и поспешили выразить свои эмоции в комментариях.

Маугли и его Богиня

Очень крутое видео

Яка ж неймовірна краса, ви огонь

Просто аж дух захватывает хочется смотреть снова и снова. вы такие милые, смотришь на вас и веришь в искренность

Как красиво

Вау це нереально класно. Ви дуже гарні

До мурашек.

Надзвичайно красива ваша пара та все навкруги

Вау , прям как отрывок фильма

Вау, как же красиво

Какие вы, ну просто) смотреть на вас одно удовольствие)

Очень красиво и романтично

Ну шо це за красота такая!

Про вашу пару можно снимать фильм, он будет захватывающим

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Даша Квиткова трепетно поздравила любимого с днем рождения и устроила для него фото- и видеомарафон с пожеланиями.