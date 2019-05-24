ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2019 - 13:28
Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала целую серию ярких фото

Джамала продолжает делиться с поклонниками деталями своей яркой поездки в столицу Ливана Бейрут. Отметим, что украинская исполнительница впервые выступила с концертом в этой стране. Джамала подошла к этому выступлению очень ответственно и даже встретилась с послом Ливана в Украине Али Дахером. Вместе они выбирали какую-то особенную композицию, которую певица могла бы исполнить в особенной аранжировки, тем самым удивить и сделать приятный сюрприз ливанским зрителям.

При этом певица помимо различных видео с подготовки к концерту (к слову, он уже состоялся), также показывает фанам и свои стильные образы. Примечательно, что для своей знаковой поездки Джамала подобрала серию платьев-вышиванок в народных орнаментах. Дизайнером нарядов выступила известная украинская дизайнер Вита Кин.

На этот раз Джамала оставила серию фото, на которых позирует в платье серого цвета с очень объемными рукавами и оборками на юбке. Образ исполнительницы дополняют массивные босоножки черного цвета, солнцезащитные очки, а также простая повседневная прическа – пучок волос на затылке.

Джамала в Ливане

Джамала в Ливане

Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы поспешили оставить восторженные отзывы под ее фото:

  • Вы очень красивая!
  • Яка крутезна сукня, клас!
  • Вона неймовірна просто.. сукня - душа!
  • Ух ты! Крутая!
  • Як завжди, красуня на висоті! Милуюсь, коли споглядаю Джамалу!
  • Классное платье, вам очень идет!
  • Супер талант, такой концерт, не смотря на то, что заболела, мы вас любим (украинцы Ливана).
  • Шикарное платье!
  • Дууууууже красива сукня!

Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту

Джамала в платье-вышиванке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео. 

При этом певица также показала детали своей прогулки по старинному городу Библ (Джейбель). 

"Будто снова 15 лет": Тина Кароль умилила необычным фото без макияжа Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке
Новости Украины певецДжамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь