Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту

Джамала показала целую серию ярких фото
Джамала продолжает делиться с поклонниками деталями своей яркой поездки в столицу Ливана Бейрут. Отметим, что украинская исполнительница впервые выступила с концертом в этой стране. Джамала подошла к этому выступлению очень ответственно и даже встретилась с послом Ливана в Украине Али Дахером. Вместе они выбирали какую-то особенную композицию, которую певица могла бы исполнить в особенной аранжировки, тем самым удивить и сделать приятный сюрприз ливанским зрителям.
При этом певица помимо различных видео с подготовки к концерту (к слову, он уже состоялся), также показывает фанам и свои стильные образы. Примечательно, что для своей знаковой поездки Джамала подобрала серию платьев-вышиванок в народных орнаментах. Дизайнером нарядов выступила известная украинская дизайнер Вита Кин.
На этот раз Джамала оставила серию фото, на которых позирует в платье серого цвета с очень объемными рукавами и оборками на юбке. Образ исполнительницы дополняют массивные босоножки черного цвета, солнцезащитные очки, а также простая повседневная прическа – пучок волос на затылке.
Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики певицы поспешили оставить восторженные отзывы под ее фото:
Джамала в платье-вышиванке (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео.
При этом певица также показала детали своей прогулки по старинному городу Библ (Джейбель).