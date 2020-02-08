"Пересылаю немалые деньги": Остапчук отреагировал на новые откровения экс-жены

За разводом Владимира Остапчука и его экс-супруги Елены Войченко наблюдает вся страна, ведь женщина решилась на откровения о своем браке с известным шоуменом и рассказала о его изменах и долгах. Так, Елена призналась, куда ушли 30 000 долларов, которые ей оставил экс-супруг. Теперь настал черед Владимира отреагировать на слова бывшей жены. Так, ведущий высказался на странице в Instagram.

Шоумен трактовал негативные высказывания от возмущенных подписчиков в своей адрес, как желание сделать его лучше и закалить.

"Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и возможно даже сделать лучше меня самого.... (как это ни странно)", - написал он.

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Также Владимир решил воспринимать сложившуюся ситуацию философски, и вновь задел денежный вопрос и отметил, что финансово помогает Елене и детям .

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"В психологии есть такое понятие, как "очищение через принятие". И я принимаю ваш негатив. И за него я Вам, мои хейтеры, БЛАГОДАРЕН. Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно пересылаю Елене через Укрпочту (увы, требование законодательства)", - пояснил он.

Ведущий решил разыграть между своими подписчиками 5 000 грн в ответ на негатив, который лишь закаляет его и помогает совершенствоваться.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях Владимиру посоветовали отдать деньги экс-жене или оплатить няню, чтобы облегчить ее заботы. "Немалые деньги я регулярно пересылаю", - ответил он

Также кто-то назвал деньги шоумена "грязными", на что он тут же отреагировал: "Почему грязные? Я никогда не воровал, не отжимал и не брал у родителей. Все, что я имею – заработал честным трудом".

"Перестань так тащиться от самого себя, Вова!" - написала еще одна подписчица ведущего. "Принятие начинается с любви к себе", - написал он в ответ.

Скриншот комментариев

Напомним, что стало известно о женщине, которая разбила семью Владимира Остапчука.