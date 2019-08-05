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"Пируем на всю!" Дантес и Дорофеева показали, как отмечают годовщину


Пара решила оригинально отпраздновать знаменательное событие

Надя Дорофеева и Владимир Дантес колесят по Италии с друзьями на яхте и наслаждаются морем, солнцем и отдыхом. Каждый день – новый пор и захватывающие маленькие городки Средиземноморского побережья. Певица даже успела почувствовать себя в роли капитана и встала за штурвал. Итальянские каникулы совпали со знаменательной для пары датой – годовщиной совместной жизни. Так, 5 августа исполнилось 8 лет, как Надя и Вова вместе.  Ведущий не мог обойти вниманием такой повод. В Instagram он рассказал, как отмечает важное событие с женой.

Вова изображен на причале среди пришвартованных яхт. На нем свободная белая футболка с огромной надписью-принтом и кепка. В руках он держит несколько коробок с пиццей.

"Праздничная пицца к восьмилетию совместной жизни! Мы решили, что эта дата важнее, чем годовщина свадьбы вот и пируем на всю!" - раскрыл все секреты блогер.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

В комментариях поклонники ринулись поздравлять Вову и Надю с важным в их жизни событием и оставляли лестные слова в адрес влюбленных. Певица также "отметилась" под постом мужа и оставила смайл в виде пламени.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Супер! Ваша пара огонь
  • Целых восемь лет не уставать друг от друга, каеф!
  • Поздравляем!
  • Какие же вы у нас котики сладкие! Будьте, пожалуйста, самыми счастливыми на Земле!
  • Поздравляю! С 8 летием!
  • Поздравляем наших любимых!
  • Поздравляю! Счастья здоровья!
  • Поздравляю, желаю семейного счастья!
  • Вы крутые
  • Поздравляююю! Вы обалденная пара!
 

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала пикантное фото в купальнике из ванной, которое буквально взорвало сеть.

Также Владимир Дантес похвастался аппетитными формами жены Нади Дорофеевой. Он опубликовал горячее совместное фото на яхте.

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