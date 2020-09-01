Певец Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка

Знаменитый британский певец Эд Ширан стал отцом, о чем сообщил своим фанатам с помощью соцсетей. 29-летний исполнитель признался, что его 27-летняя супруга Черри Сиборн подарила ему дочь. Девочка получила необычное имя Лайра Антарктика. По всей видимости, артист относится к числу суеверных пап, так как не показал ребенка. На фото видно только носочки, а также вязаное одеяло.

У Эда Ширана родилась дочь (фото: instagram.com/teddysphotos)

«У меня для вас отличные новости! На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Сиборн Ширан. Мы влюблены в нее. Мама и малышка отлично себя чувствуют, и мы на седьмом небе от счастья. Шлю вам свою любовь и с нетерпением жду, когда вернусь к вам. Эд», – добавил певец развернутую подпись.

Певцу и его супруге удалось скрывать беременность (фото: instagram.com/teddysphotos)

Поклонники принялись писать поздравления и пожелания счастливым родителям и их крошке. Напомним, Эд Ширан и Черри Сиборн не раз рассказывали свою уникальную историей любви. Пара познакомилась еще в детстве – дети вместе учились в школе, но затем их пути разошлись. Уже в более осознанном возрасте они вновь пересеклись и стали встречаться. В 2018-м году молодые люди объявили о помолвке, а зимой 2019-го тайно сыграли свадьбу.

Беременность Черри им также удалось держать в секрете. Так, о ней стало известно всего несколько недель назад. Жена Эда намеревалась молчать до последнего, но все же инсайдеры проговорились.