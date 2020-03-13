Песня Тины Кароль «Иди на жизнь» стала саундтреком к сериалу «Доктор Вера»

Сюжет драмы разворачивается вокруг судьбы кардиохирурга Веры, роль которой исполняет Зоряна Марченко. Жизнь героини разрушается в один день: ее муж Андрей (Даниэль Салем) неожиданно исчезает, оставляя ее с больной дочерью, а на пороге их дома появляется женщина, которая представляется его настоящей женой. Вера оставляет написания диссертации и возвращается в больницу, в которой работала раньше, чтобы обеспечивать семью. Несмотря на большие проблемы в своей жизни, она спасет человеческие жизни в операционных.

Символично, что саундтреком к медицинской драме стал проникновенный хит Тины Кароль «Иди на жизнь».

Тина Кароль - Иди на жизнь

«Это мотивационная песня о доверии к себе и своему внутреннему «я», которое с детства приучали быть усредненным. Больше нет границ и рамок для мечтателей! Мечтать смело, доверять своему внутреннему ребенку, выбирать идти на жизнь - это лозунг и манифест песни. Я испытываю чувство гордости, что именно эта песня стала официальным саундтреком к сериалу «Доктор Вера», премьера которого состоится 16 марта в 20:45 на канале «1+1». Сериал о трудностях и перипетиях, о страхе человека перед вызовом судьбы. Но счастье выбирает жить, а значит - идти на жизнь. Музыку и слова написал Егор Солодовников, автор песни «Сдаться ты всегда успеешь», которая стала для людей соломинкой надежды в их трудностях. Уверена, что саундтрек к сериалу «Доктор Вера», песня «Иди на жизнь», станет манифестом храбрых сердец», - говорит певица.

Напомним, что главным режиссером сериала стал Тарас Ткаченко, который снимал полнометражный исторический фильм по мотивам одноименного романа Василия Шкляра - «Черный ворон». Главные роли в сериале исполнили известные звезды, в частности участник проекта «Танців з зірками» и эксперт «Одруження наосліп» Даниэль Салем, актер сериала «Сувенир из Одессы» Марк Дробот и Зоряна Марченко, которая известна зрителям канала по драме «Две матери» и «Черный Ворон» и Дмитрий Сарансков. В актерский состав сериала также вошли Ирина Мак, Ольга Морозова, Анатоль Фон-Фидандра, Ли Берлинская, Мария Пикалова, Леся Романова, Елена Хохлаткина, Наталья Нешва, Игорь Качур, Евгений Ламах, Сандро Матеуш, Алина Кошарна, Таисия Щурук.

Напомним, сериал «Доктор Вера» будет выходить на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:45.