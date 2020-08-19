Первые дни дома: Alyosha и Тарас Тополя рассказали, на кого похожа новорожденная дочь

ALYOSHA и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Певица также поделилась, как братья относятся к маленькой сестричке

Всего несколько дней назад украинская певица Alyosha родила третьего ребенка - 15 августа на свет появилась ее дочь. Так что теперь артистка и ее муж, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя стали многодетными родителями! Исполнительница уже выписалась из роддома домой и отпраздновала радостное событие с родными.

Alyosha и Тарас Тополя впервые вышли в прямой эфир после рождения малышки и поделились, какой характер и на кого похожа новорожденная дочь, которую назвали Мария.

По словам Alyosha, она была готова к тому, что будет сложно, однако девочка оказалась очень спокойной, и даже дает родителям ночью поспать.

"Я ожидала, что будет сложнее. Но, как показала практика, учитывая наших предыдущих два мальчика, таких, боевых, то девочка у нас очень спокойная, иногда дает поспать", - рассказала новоиспеченная мама.

Также артистка призналась, что сыновья — 7-летний Роман и 4-летний Марк очень нежно относятся к сестренке.

"Они прекрасно реагируют, постоянно смотрят на нее, им очень интересно, как я ее кормлю, как я меняю подгузники, как моем ее, какие у нее пальчики. Им очень интересно, они очень нежно с ней обращаются. Очень заботятся о ней", - поделилась Alyosha.

ALYOSHA и Тарас Тополя ствли родителями в третий раз (фото: instagram.com/alyoshasinger)

В свою очередь новоиспеченный отец Тарас Тополя признался, что он пока до конца не осознал, что у него родилась дочь. И что у него особые чувства, не так, как с сыновьями.

Певица также рассказала, что Маша больше похожа на папу.

"Осуществилась моя мечта, ребенок похож на отца. Она темноволосая, у нее темные глаза, у нее ямочка на подбородке, у нее носик папы. Она вся папина" - отметила многодетная мама.

Ранее Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой.

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