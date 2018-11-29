"Пересматриваю и плачу": Бабкин эмоционально отреагировал на клип участницы "Женского квартала"

Сергей Бабкин опубликовал на свою страницу в Instagram пост, в котором эмоционально отреагировал на новый клип VERA KEKELIA (участница "Женского квартала") и DUDA на совместную песню "Тобі".

"Вы уже видели это? Это картина! Это настоящее! Это искусство! Мы в полнейшем восторге! Плачем от гордости! Плачем от настоящего! Несколько раз пересматриваю и каждый раз плачу - трогает очень! Любим вас бесконечно! Вы - наши роднулички! Гордимся! Всем обязательно к просмотру!" - написал в сети Бабкин.

Отметим, что данную композицию исполнители выпустили к первой годовщине свадьбы.

В клипе Вера и Рома сыграли пару, которая, находясь в одном доме, не видит друг друга.

Словно в параллельной реальности, каждый живет своей жизнью, не замечая ничего вокруг. Герои углубляются в свой внутренний мир, пока случайное прикосновение не меняет их жизнь, давай шанс обрести счастье.

"Через историю в клипе мы хотели донести идею того, что часто люди живут, не замечая других. Переживая свои неудачи, сомнения, концентрируясь лишь на себе, мы упускаем возможность стать счастливее, встретить «того самого» человека и изменить свою жизнь. А нужно лишь открыться миру и научиться замечать прекрасное вокруг себя", - говорит певица VERA KEKELIA.

Съемки клипа проходили в живописных украинских Карпатах среди гор и красочного осеннего леса. DUDA признался, что съемочной группе приходилось преодолевать сложные погодные условия и сильный холод:

"Пейзажи высоко в горах были просто потрясающими. Такого раньше я не видел никогда. Но туманы, гололед по утрам и холод затрудняли съемки. Самыми сложными были сцены в воде. При температуре воздуха 2-5 градусов мы снимали в ледяном горном водопаде. Нужно было находиться там до 20 минут. Честно, зуб на зуб не попадал, и даже гидрокостюм не помогал".

Режиссером-постановщиком клипа выступила Леся Подолянко, оператор - Евгений Усанов. Автором текста и музыки композиции является DUDA.

Исполнители также рассказали о судьбе золотой рыбки, которая присутствует в клипе.

"Рыбка, которую Вера кормит в клипе, жива и здорова. Мы очень переживали за нее из-за холода, но она целой и невредимой вернулась в зоомагазин", - говорит DUDA.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал о своем отдыхе в Турции.

Также Сергей рассказал о ЧП накануне съемок в фильме Зеленского.

Кроме того, Бабкин признался, за что получал нагоняй от родителей в детстве.

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