"Перевернула понятие о материнстве": Оля Полякова душевно поздравила младшую дочь

Фото: Оля Полякова с дочкой Алисой (instagram.com/polyakovamusic)

Певица обратилась к Алисе со страницы в соцсети

Энергичная и оригинальная Оля Полякова умеет прекрасно совмещать карьеру и материнство. В ее плотном гастрольном графике всегда найдется время для любимого мужа Вадима и дочек – Маши и Алисы. Старшая девочка растет копией звездной мамы и уже решила идти по ее стопам – покорять Олимп шоу-бизнеса, правда, с профессией пока не определилась. Она пробует свои силы в модельном бизнесе, поэтому сейчас усиленно занимается спортом, а иногда и в компании звездной мамы. А младшая удивляет "суперблондинку" своим своенравным характером и упорством. Так, 5 октября Алиса празднует день рождения, поэтому Оля не могла оставить без внимания знаменательную дату.

"Королева ночи" разместила на странице множество снимков своей младшей дочери. Задумчивая, серьезная, расслабленная и умиротворенная – Алиса предстала перед подписчиками Оли в различных образах. А ее звездная родительница призналась, что девочка перевернула ее мир и представление о материнстве.

"Моя сладкая кошечка Алиса! Ты появилась в моей жизни, что бы полностью перевернуть мое понятие о материнстве и воспитании, потому что, все что я знала и умела, с тобой не работает, но я учусь. Будь счастлива, моя девочка, здорова и радостна! Люблю тебя, котенок", - оставила Оля трогательное и эмоциональное пожелание дочери.

Фото: дочь Оли Поляковой, Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

К поздравлениям артистки присоеденились ее звездные друзья. "С восхитительной именинницей!" - написала фотограф Соня Плакидюк. "Характер чувствуется серьезный!" - оценила фото девочки Маша Ефросинина.

Поклонники Оли также не остались в стороне от знаменательного события.

Достойная дочь и конкурентка

Очень красивая девочка, вся в мамочку! Поздравляю с Днем рождения!

Красотка! Когда вырастет будет

Красуня маленька

Вся в маму

Да взрослеют девочки и младшенькая красотка, подросла и тоже с харизмой своей и характером, все девочки суперские. Счастья и много любви и пусть мечты сбываются, а желания осуществляются! Алиса просто обаяние и озорство в одном бокале!

Красивая девочка

Папина дочка!

Какая милая, на мать похожа

Красавица, Принцесса, пусть будет всегда самой счастливой и здоровой

Какие у нее красивые глазки! Цвет завораживает!

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.