Не перевариваю: Иракли Макацария откровенно признался, что его раздражает в женщинах

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Завидный холостяк весьма откровенен в своих рассуждениях

В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Иракли Макацария, который ранее прокомментировал слухи о романе с Мариной Боржемской, рассказал о готовности к серьезным отношениям и поделился подробностями, какая женщина способна покорить его сердце.

Угодить этому мужчине непросто. Даже, если национальность и сфера деятельности будущей избранницы для Иракли Макацария не имеют значения, то есть вещи, с которыми он мириться не сможет. В откровенной беседе с журналистами канала «Украина» известный мужчина рассказал, какие черты женщины могут его оттолкнуть, а какие наоборот.

«Во-первых, наглость. Чрезвычайная ненормированная энергетика, которую я не перевариваю. Для меня это очень невежественно. Искусственность – это тоже бывает. Ты, в принципе, читаешь, что человек пытается показать и проявить себя чуть-чуть по-другому, чем он есть на самом деле. Но, чем достойнее и спокойнее девушка себя ведет – это очень сильно привлекает внимание, – прокомментировал Иракли Макацария в программе «Ранок з Україною». – Чтобы девушка была благородная, добрая – это самые базовые моменты, на которые я обращаю внимание».

Мужчина также отметил, что не переносит страстные выяснения отношений и ревность. Несмотря на горячую кровь, на это холостяк тратить свое время и нервы не собирается.

«Были ситуации, когда это раздражало девушку – я был в отношениях. Если человек уверен в себе, я думаю, что он не будет ревновать, потому что, если в отношениях девушка решила куда-то в другую сторону посмотреть и она об этом задумалась, значит тебе не нужна эта девушка», – поделился мужчина.

Кроме того, Иракли Макацария признался, что не просто готов на длительные отношения с девушкой, он также задумывается о создании семьи и мечтает о детях.

«Я считаю, что каждый нормальный человек об этом думает и желает. У меня уже давно есть огромное желание, но только желания недостаточно. Мне лучше подождать чуть-чуть и 100% почувствовать свою вторую половинку, девушку, с которой я действительно хотел бы разделять все, чем просто потому что это надо. Каждый раз наше общение с родителями, с мамой, с сестрой, с папой: «Ну, когда, давай уже!». Понятное дело, я сам уже прекрасно понимаю, но нет определенной формулы либо какого-то возраста, когда ты должен 100% жениться», – рассказал Иракли Макацария в эфире канала «Украина».

Напомним, не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.