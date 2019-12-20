Иракли Макацария прокомментировал слухи о романе с Мариной Боржемской

Иракли Макацария и Марина Боржемская

Иракли признался, что уже три года у него нет серьезных отношений

Иракли Макацария один из самых желанных холостяков Украины, продюсер, бизнесмен, герой светских хроник, тренер проекта Зважені та щасливі 9 сезон. Откровенно о том, имеет ли романтические отношения с Мариной Боржемской, рассказал в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Сейчас Иракли приписывают роман с экс-супругой боксера Вячеслава Узелкова Мариной Боржемской.

«С кем бы я ни появился на красной дорожке или вечеринке, понятное дело со всеми будут приписывать роман. Я уже на это не реагирую. Я отвечал на этот вопрос. Мы с Мариной коллеги, друзья. Я очень ее уважаю, и это взаимно. Никакого романа не было, нет и не будет», - рассказал «Зірковому шляху» Макацария.

Иракли откровенно признается - уже 3 года не имел никаких серьезных отношений. С тех пор, как расстался с победительницей реалити-шоу, в котором принимал участие. Хотя симпатии определенные есть.

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Ранее у бизнесмена были отношения, которые продолжались почти два года с моделью и актрисой. Она помогла ему пережить потерю бабушки, которая трагически погибла от пожара.

«В 25 лет, наверное, я все же ставил визуальную часть на первое место. Ну, если не на первое, то хотя очень высоко. Я очень сильно, наверное, обращал на это внимание. И в целом девушка была очень сильная. Я люблю сильных женщин по характеру, мне с ними интересно. Были такие качества, которые мне нравились. Плюс, наверное, еще момент привыкания. Потому что, когда ты живешь с человеком, есть привязанность сильная. Сложные жизненные моменты, которые мы вместе прошли», - делится продюсер.

Напомним, не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.