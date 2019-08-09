"Дополнительный бонус": Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены

Иракли Макацария (фото: пресс-служба)

Макацария также ответил, каким бы был членом жюри Х-фактора

Иракли Макацария признался, что очень любит музыку и всегда мечтал научиться петь. А в детстве хотел быть похожим на Майкла Джексона. Об этом бизнесмен и шоу-мен рассказал за кулисами вокального шоу Х-Фактор на телеканале СТБ. Отметим, что проект отмечает свой 10-й день рождения, поэтому на грандиозное празднование собираются все самые яркие звезды шоу-бизнеса. На съемки кастингов приехал и тренер шоу “Зважені та щасливі” Иракли Макацария.

“Я всегда хотел научиться танцевать и петь как Майкл Джексон, очень часто пытался повторять его движения. Я с детства любил его творчество, музыку, танцы. А среди своих любимых исполнителей могу назвать еще Джеймса Брауна, Джастина Тимберлейка, Стинга и The Chemical Brothers”, - отметил Макацария.

Кроме того, Иракли добавил, что был бы совсем не против, чтобы петь умела его вторая половинка: “Я бы хотел, чтобы моя будущая жена умела петь. Это дополнительный бонус, она могла бы мне петь вместо будильника. Это было бы прикольно (улыбается)”.

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Пофантазировал Иракли и о том, каким бы был членом жюри Х-фактора и кого бы взял в свою команду.

“Если бы я был членом жюри Х-фактора, то я не был бы плохим полицейским. Скорее чаще говорил “да”, нежели “нет”. Я понимаю, как сложно участникам. Они и так переживают, у них есть определенный страх при выходе на сцену. Я бы оценивал объективно и если увидел, что есть талант и его стоит развивать, то я бы сказал безусловно “да”. Но в тоже время, если у человека нет способностей к пению, и ему никто не может сказать об этом, то я бы взял на себя эту ответственность”, - рассказал он.

Напомним, в 10 сезоне этап кастингов украинского Х-фактора превратился в звездный челлендж - четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри коллегам по шоу-бизнесу. Так в кресла судей вернулись Дмитрий Шуров, Нино Катамадзе, Олег Винник и Игорь Кондратюк. Ведущей 10 сезона проекта стала актриса и телеведущая Даша Трегубова. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров.

Напомним, ранее Иракли Макацария признался, с кем делится всеми секретами. Завидный холостяк с грузинскими корнями рассекретил имя человека, которому доверяет все.

Также Макацария признался Ефросининой в своих пикантных слабостях.