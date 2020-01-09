Перестала соромитися: Маша Єфросиніна показала підтягнуту фігуру в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча не часто публікує в мережі відверті фото

Відома телеведуча і мати двох дітей Маша Єфросиніна у свої 40 років може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою. Все це результат роботи над собою - правильного харчування і спорту, адже в юності зірка зовсім не відрізнялася тендітною статурою. При цьому вона не належить до любителів публікувати в мережі відверті фото - знімки навіть у купальнику можна побачити в Instagram артистки дуже рідко.

Однак зараз Маша перебуває на відпочинку в теплих краях разом з чоловіком і дітьми і вирішила зробити виключення. У розділі сторіс свого облікового запису ведуча продемонструвала ефектний пляжний лук і струнку фігуру. Вона зробила знімок в дзеркалі, позуючи в злитному купальнику кольору фуксії з блакитним поясом-вставкою. Незвичайна модель костюма ефектно оголює плечі знаменитості, а завершують образ масивні сонцезахисні окуляри.

"Мамасита із реді фо зе біч", - підписала кадр Єфросиніна, що є транслітерацією з англійської "Мамасита готова до пляжу".

Зазначимо, що Маша явно віддає перевагу саме цільним купальникам, а не бікіні. Раніше вона показала ще один яскравий пляжний наряд - червоно-чорний з великими оборками. До речі, на запитання підписників про те, чому вона стала викладати фото в купальниках, чого майже не робила раніше, ведуча відповіла, що вона просто перестала соромитися.

Вона з задоволенням ділиться з шанувальниками своїми секретами краси і нерідко показує фото без макіяжу, захоплюючи природною красою.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, що мріє про третю дитину, але на це непросто зважитися. Телезірка не впевнена, чи малюк повинен бути біологічним або ж усиновленим - однак у будь-якому випадку необхідно заручитися підтримкою сім'ї для прийняття такого важливого рішення. Ведуча і її чоловік Тимур Хромаєв вже виховують 15-річну дочку Нану і 5-річного сина Олександра.