Переоформил квартиру и не общается с детьми: экс-жена Узелкова сделала признание о боксере

Сын боксера, Роберт, признался, что не стремиться общаться с отцом. "Я не имею ярого желания с ним видиться. Просто не хочется…" - заявил мальчик.

Оказалось, боксер заблокировал сына в соцсети. Мальчик уже около трех месяцев не общался с отцом. В последний раз он с ним виделся, когда приводил в гости к папе сестричку Оливию.

"Роберт зводил к ее Славе. Потому что Оливка хотела пойти в ту квартиру и написала ему. Он сказал, что есть час и они могут увидиться. И Роберт завел сестру, потому что я в то время как раз работала", - рассказала Марина.

Марина считает самой большой ценностью детей (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

О том, помогает ли спортсмен семье материально, она предпочла умолчать, но отметила, что на Новый год отец поздравил детей и подарил им деньги.

Что касается совместно нажитого имущества, то их общую квартиру по просьбе Узелкова переоформили на его мать.

"Даже нотариус сказала: "Я еще такого не видела! Что бы человек на такое дело шел с таким настроением. Ты же вся светишься!" Я говорю: "Да. Потому что, наверное, я отдаю то, что я должна отдать. Потому что самое ценное у меня уже есть – дети", – признается Марина.

Марина рассказала об отношениях с экс-супругом

Дочь всячески подстегивает маму к походам на свидения, а сын также не против, чтобы женщина наладила личную жизнь и была счастлива с достойным избранником.

Сердце Марины открыто для новых отношений. Она мечтает о самодостаточном парнере, внутренее зрелом, умеющем уважать чужую свободу и готовым к серьезным отношениям и отвественности.