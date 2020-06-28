На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

Владимир Дантес подколол свою жену Надю Дорофееву
Владимир Дантес сегодня, 28 июня, празднует день рождения. Имениннику исполнилось 32 года. По такому случаю певец вместе со своей женой Надей Дорофеевой отправился в Одессу. Стоит отметить, что украинский морской курорт облюбовали многие отечественные звезды, ведь заграница пока не доступна для отдыха.
Семейная пара вместе с друзьями арендовала яхту и отправилась в морское путешествие. Ранее Дорофеева уже показывала фотографии с этой поездки на своей странице в Instagram, но теперь новым снимком поделился и сам именинник. При этом Дантес решил подколоть Дорофееву.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)
"В мои 32 позволили быть на переднем плане", - прокомментировал фото Дантес.
Пользователи сети также оставили свои комментарии под снимком.
Скриншоты с Instagram
Напомним, украинская певица Светлана Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом, которые были 10 лет назад.
Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.
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Автор: Styler