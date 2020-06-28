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На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2020 - 21:18
На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену
Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Владимир Дантес подколол свою жену Надю Дорофееву

Владимир Дантес сегодня, 28 июня, празднует день рождения. Имениннику исполнилось 32 года. По такому случаю певец вместе со своей женой Надей Дорофеевой отправился в Одессу. Стоит отметить, что украинский морской курорт облюбовали многие отечественные звезды, ведь заграница пока не доступна для отдыха.

Семейная пара вместе с друзьями арендовала яхту и отправилась в морское путешествие. Ранее Дорофеева уже показывала фотографии с этой поездки на своей странице в Instagram, но теперь новым снимком поделился и сам именинник. При этом Дантес решил подколоть Дорофееву.

На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"В мои 32 позволили быть на переднем плане", - прокомментировал фото Дантес.

Пользователи сети также оставили свои комментарии под снимком.

  • С днем рождения. Будь всегда впереди;
  • С днюхой, ты классный;
  • С днем рождения! Будь счастлив;
  • С днем рождения. Всего тебе хорошего и побольше огня, люблю;
  • Happy birthday;
  • С днем Рождения;
  • C днем рождения! Счастья, здоровья, удачи и удовольствия от жизни.

На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

На переднем плане: Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену

Скриншоты с Instagram

Напомним, украинская певица Светлана Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом, которые были 10 лет назад.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины шоубизВладимир Дантес
Styler
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