Переборов опыт тяжелых отношений: экс-подопечная Натальи Могилевской выпустила дебютный клип

Анастасия Рубцова (фото: пресс-служба)

Атмосферу клипа задают "мистические" пейзажи Скандинавии

Певица Анастасия Рубцова, которая заявила о себе на проекте Х-Фактор (СТБ), а в дальнейшем посвятила три года своей творческой жизни группе REAL O, работая под наставничеством с Натальей Могилевской, представила экранизацию сольного трека "Break away" под псевдонимом RUBTSOVA. Артистка не только выступила автором песни, а и самостоятельно организовала весь съемочный процесс и срежиссировала клип.

По словам певицы, на создание трека ее подтолкнул опыт тяжелых отношений: “На момент ухода из группы REAL O, моя жизнь сопровождалась и разрывом длительных, но непростых отношений, в которых меня предавали неоднократно. Долго переживала и собирала себя по кускам. Тянула за собой чувства. Но однажды сказала себе: больше не хочу всего этого, хочу освободиться, чтобы взлететь, стать счастливой и встретить своего человека. Этому состоянию освобождения и пути к новой сильной себе я и посвятила свой авторский трек Break away. Это мой манифест”, — комментирует артистка.

Также певица рассказала о выборе места для съемок:

"В моей голове ясно виделся Север. Скандинавия. Я ни капли не сомневалась, что это идеальное место, хоть никогда там и не была. Сначала, думала о Норвегии. А потом поняла, что в этой истории нет ничего лучше Исландии. С обрывами у холодного океана, бескрайними долинами и скалами, ледниками и водопадами... Еще до съемок клипа я мечтала именно об этом острове. Но тогда мне казалось, что попасть в то далекое, загадочное и необычное место нереально, тем более для съемок клипа. А потом я разрешила себе и поверила. Пришлось немного подождать и много поработать. И через год я сама спланировала и организовала на этом острове съемку своей мечты".

RUBTSOVA - Break Away

Над созданием сингла RUBTSOVA работала с Томашем Лукачем. Он выступил соавтором музыки и аранжировщиком песни.

Для экранизации трека певица выбрала далекую и сказочную Исландию, с холодной, фактурной и негостеприимной природой. Именно там артистка нашла безусловную природу, с нужным суровым характером и глубокой атмосферой, без примесей урбана и человеческого вмешательства.

Объясняя выбор локации, RUBTSOVA дополнила: “По моей задумке, идея клипа - путешествие по бескрайним неприветливым просторам, которое проходит душа, приняв сложное, но важное для себя решение. Это путешествие делится на три этапа “пробуждение-борьба-освобождение". В результате — исцеляешься, становишься сильной и легкой, открывая новые горизонты".

Анастасия Рубцова в съемках нового клипа на трек Break away (фото: пресс-служба артистки)

Напомним, ранее певица Аня Нилова представила проникновенный клип "С тобой".