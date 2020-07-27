Пасу задних: Лилия Ребрик заинтриговала правдой о себе

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая примкнула к сетевому флешмобу

Лилия Ребрик старается быть максимально честной и открытой со своими поклонниками – она разговаривает с ними на личные темы и делится советами. Казалось бы, подписчики ведущей знают о ней все! Но она решила проверить, насколько хорошо осведомлена ее аудитория, поэтому опубликовала топ-10 фактов о себе, но не все из них оказались правдой. Так, теледива предложила угадать, где прячутся ложные сведения о ней.

Текст Лилия сопроводила нежным портретным фото, на котром позирует с легким макияжем.

"10 фактів про мене! Знаю, що багато хто вже влаштовував цей флешмоб, а я зрозуміла, що щось пасу задніх! Виправляюся! Отже, 4 з цих фактів неправдиві. Вгадаєте які?

1. Моє справжнє ім‘я не Лілія.

Лилия Ребрик заинтриговала признаниями (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

2. Ось уже 10 років поспіль двічі на рік ми з Диким пакуємо валізи, відвозимо дітей до бабусь і влаштовуємо собі "медовий" тиждень! Їдемо вдвох на 5 днів кудись подалі від усіх! Торік, наприклад, були у Парижі та на Мальдівах.

3. Я не дотримуюсь жодних дієт. Я – відьма, солодке я їм в необмеженій кількості, але тільки до 12-ї, а ще не їм картоплю, моркву і буряк після 15-ї.

4. Я натуральна білявка - з дитинства.

5. Мій перший підзаробіток - зйомка в рекламі, де нас поливали водою і ми промокли наскрізь заплатили мені за це 150 гривень.

6.Я мріяла стати директором універмагу, а потім всерйоз готувалася до вступу на медицинський. Акторство у мої життєві плани не входило.

7. 5 років я працювала радіоведучою на одній з чернівецьких радіостанцій, переїхала до Києва і знову пішла на радіо. А на телебачення потрапила через кілька років після цього абсолютно випадково.

8. Андрій не робив мені романтичної пропозиції. Ми гуляли у парку, жартували, сміялися і він ненароком запропонував одружитися. Весілля гучне ми теж не планували: хотіли зберегти все в таємниці.

9. У дитинстві батьки спочатку віддали мене на фігурне катання. І мені воно дуже подобалося. Мріяла граціозно кружляти на льоду і навчитися робити більман, аксель і арабеск, втім батьки забрали мене і віддали на гімнастику. І хоча про це я в своєму житті ніколи не пошкодувала, але фігурне катання і досі дивлюся з завмиранням серця і захоплююсь кожним рухом на льоду!

10. Для Діани ми не брали няню: ділили між собою обов‘язки з догляду. Якщо не могли обоє бути з дитиною - хтось брав її з собою на роботу", - перечислила звезда.

Поклонники делились своими предположениями, но Лилия предпочла держать интригу.

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