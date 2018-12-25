Пародия от Женского квартала на Тину Кароль озадачила поклонников

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Женский квартал посмеялся над образом известной певицы, что понравилось не всем ее поклонникам

Пародия на песню "Дикая вода" популярной певицы Тины Кароль, которую сделали юмористка из шоу "Женский квартал" Вера Кекелия вызвала неоднозначную реакцию поклонников в сети.

Видео: Выступление Веры Кекелия (https://www.instagram.com/tinakarol_fantina)

Лагерь преданных фанатов резко отозвался о неуместной пародии юмористки, они не оценили юмора и назвали выступление позором.

Скриншот: Комментарии пользователей (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Идиотизм. Вере не стоило позориться", - написала пользователь ma.rina 9593.

"Я тоже возмущена этим номером! Нашли с кого пародию делать! Тина лицо нашей страны!!!", - прокомментировала видео galina777best.

Скриншот видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Однако, были и те, кто предпочел не принимать близко к сердцу безобидный юмор от "квартальщиц", а просто насладиться актерской игрой талантливой Веры.

Скриншот: Комментарии пользователей (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Ребята, чего набросились на Веру Кекелию?! Я тоже очень люблю Тину Кароль, но пародия смешная. Включите чувство юмора. Думаю Тина и сама посмеялась. Тут не показано ничего плохого и неприятного. Камень в огород выброшен не был!", - написал пользователь yoir_light.

"Ржала капец!!! Не в обиду Тине, но очень смешно!", - поделилась allakljusik.

"Очень даже уместная пародия, и текст кстати! Вдумайтесь, именно так вирищит Тина. Вокал Тина уже давно не показывала, то пищит, то отдышка. Девочки просто осмелились об этом сказать вслух!", - поддержала tatianasivogrivova.

"Очень похоже. Я б не отличила. Не поклонница. Не смешно. Но жесты и визг такой же", - прокомментировала aleksandraveles

"А Тина раньше была классная. Милая, яркая и запоминающаяся. И вот уже лет пять как ни одну песню не добавляю в плейлист. Потому что это ни звука,ни слов.. манерность и пошлость. Такое. Ничего личного", - добавила aleksandraveles.

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Факты о Тине Кароль (Видео: РБК-Украина)