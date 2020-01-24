Парочка сонных родителей: Джамала призналась, как сын утомляет ее

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Семейство сменило отель, чтобы хоть как-то разнообразить отдых с малышом

Певица Джамала, которая впервые в жизни отправилась на отдых вместе с маленьким сыном Эмир-Рахманом, выбрала для зимнего отпуска комфортное направление – египетский Шарм-ель-Шейх. И не смотря на то, часть родительских обязанностей на себя берет муж артистки Бекир Сулейманов, звездная мама признается, что ее маленький непоседа требует к себе повышенное внимание, что отбирает много сил. Кстати, в одном из постов Джамала затронула тему путешествий на дальние расстояния с детьми и поделилась своим опытом таких поездок.

Чтобы подтвердить свои слова певица опубликовала очаровательный курортный фтосет с мужем и сыном, который сопроводила небольшим комментарием о том, что она с мужем чувствуют себя не выспавшимися, а вот их сыночек напротив очень даже бодрый и веселый.

Фото: Джамала с семьей на отдыхе в Египте (instagram.com/jamalajaaa)

"Ждёте от нас красивых фото? Правильно, ждите. А пока вот вам парочка сонных родителей и один бодренький человек-пружина", - написала Джа под милыми снимками.

Кроме того, в своих сториз Instagram она поделилась простым вариантом, как разнообразить семейный отдых, когда не можешь позволить себе много развлечений из-за присмотра за малышом.

Фото: Джамала с сыном Эмир-Рахманом и супругом Бекиром Сулеймановым (instagram.com/jamalajaaa)

"Один из вариантов разнообразить свой отпуск — сменить отель", - предложила Джамала.

Пара действительно переехала в другою гостиницу с большим детским развлекательным центром. Возможно теперь, пока аниматоры займут Эмира-Рахмана играми, родители смогут наконец выспаться и позагорать.

Подписчики пожелали семейству приятного отдыха и предложили не усердствовать с постингом в соцсетях, а наслаждаться теплым морем и солнышком:

Приятного отдыха))) Наслаждайтесь каждой секундой, проведенной вместе

Очень ждём!

Всегда ждем. Отдыхайте, наслаждайтесь, отсыпайтесь. А мы подождем

Через фото транслируется сильная позитивная энергия

Гармонійна сім'я

Напомним, что Джамала ранее уже намекала на усталость, в своем аккаунте она высказалась о семейной поездке на экзотический курорт. Оказалось, что певице сложно одновременно расслабиться и уследить за сыночком-непоседой.