Папина принцесса: Брэдли Купер умилил сеть нежным фото с дочкой на руках

Брэдли Купер, который во время карантина стал реже навещать свою дочь, наконец вернулся к привычному графику. Как известно, они с Ириной Шейк делят опеку над дочерью поровну. Пара уже давно стала любимчиками папарацци – мало кого так часто «ловят» за прогулкой с дочерью. К слову, 34-летняя модель и 45-летний актер отлично ладят и ради воспитания дочери давно оставили все разногласия.

Актер с дочкой (фото: скриншот instagram.com/themoodmagazine_)

В этот раз была очередь актера идти на прогулку с дочкой. Он, как идеальный папа, не стал забывать о мерах предосторожности и приехал забирать малышку с маской на лице. Она, правда, казалась не совсем готовой к прогулке. 3-летняя Лея на фото запечатлена на руках у Купера. Выглядит девочка сонной и собранной на ходу. Так, на ней даже нет обуви. Словно все необходимые вещи Брэдли прихватил с собой.

Тем не менее, белокурая красотка Лея все равно была одета ярко и нарядно. В этот раз малышке подобрали розовый костюмчик, а волосы собрали в «мальвинку». Купер выбрал для прогулки по Большому яблоку темно-синие брюки и белую футболку, которые дополнил черной бейсболкой и коричневыми туфлями. А в руках актер держал вещи своей крошки.

Ирина Шейк с дочкой и мамой на прогулке (фото: скриншот instagram.com/candidcelebkids)

К слову, Лея растет весьма активной девочкой и, по словам своей знаменитой мамы, обожает помогать им с бабушкой по дому. Так, в интервью российскому Vogue Ирина рассказала, что кулинария была ее главным хобби на карантине. И дочка постоянно присутствовала при кухонных экспериментах Шейк. Особенно обожает Лея возиться с мукой.

Также Ирина рассказала, что они стараются не баловать девочку брендовыми вещами. Дорогая одежда в гардеробе Леи – исключительно подарки. А сама Шейк предпочитает покупать наряды приемлемой ценовой категории. Знаменитая модель даже привела в пример свое небогатое детство, когда радовалась любой обновке.