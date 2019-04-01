Папина копия: Ирина Билык умилила нежным видео с мужем и сыном

Фото: Ирина Былик с мужем и сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники отметили, что мальчик очень похож на отца

Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросшего сына Табриза, вызвала волну умиления у подписчиков своего Instagram, поделившись трогательным семейным видеороликом.

На нем ее супруг Аслан Ахмадов и трехлетний Табриз весело проводят время в огромной картонной коробке. Малыш лежит на папе и они возятся и щекочут друг друга, при этом заливаясь смехом. Выглядит эта милая парочка при этом абсолютно счастливой.

Билык никак не подписала публикацию, лишь сопроводила ее сердечком.

Видео: (instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики артистки оставили множество растроганных комментариев, при этом многие заметили, что Табриз очень похож на папу и растет настоящим красавчиком.

"Сынок просто супер!"

"Какие ми ми ми ми ми"

"Папина копия! Счастья!"

"Какое это счастье! Ваша копия!!! Один в один!"

"Какие хорошые, замечательная семья"

"Красавцы"

"Манюни))"

"Сынулик и папулик ...Тесная связь"

"Самое настоящее и ценное в жизни!!!"

"Классное видео получилось с этой песней"

"У Вас потрясающие Мужчины!!!"

"Замечательные. Табруша так быстро подрос аж не верится"

"Ирочка у Вас чудесная семья!"

Отметим, что у Ирины Билык также есть 19-летний сын Глеб Оверчук. Табриз был рожден при помощи суррогатной матери.

Напомним, ранее Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года.

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