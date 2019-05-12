Пантера! Горячая MARUV обнажилась ради чувственной фотосессии

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица предстала на страницах издания сразу в нескольких завораживающих образах

Эпатажная провокаторша MARUV (Анна Корсун) каждый раз находит, чем удивить поклонников. Горячие танцы, томные позы, откровенные фотосессии и различные образы, смена цвета и длинные волос, пикантные и эротичные сценические наряды давно стали ее визитной карточкой. Впрочем, недавно артистка даже предстала перед поклонниками в чувственном образе, показав серию портретных фото в сетчатом одеянии. На свежих снимках для российского журнала ОК! она примерила несколько луков, которые вызвали бурю восторга у ее поклонников. Результатами своих экспериментов перед камерой Анна поделилась в Instagram.

Фотосет состоялся несколько месяцев назад, но насладится его результатами фаны смогли только сейчас. На кадрах MARUV позирует в различных образах, не похожих один на другой. Она предстала перед поклонниками в облике изысканной роковой красотки в прозрачных перчатках, показала нежность и хрупкость на портретном фото с оголенными плечами, засветила длинные ноги в черных гетрах и раздразнила фанов снимком топлесс в тренче, искусно оголившись на камеру.

"Это было всего несколько месяцев назад, но для меня, словно прошел год. Это моя сумасшедшая жизнь, и я ее очень люблю!" - призналась певица.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Жаркий фотосет жгучей брюнетки не смог оставить ее поклонников-эстетов равнодушными. Они начали сыпать комплиментами, сравнивая Анну с Моникой Беллуччи.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Моника Беллуччи!", "Секси!", "Шикарная!", "Винтажная красавица!", "Ты сногсшибательная", "Прехорошенькая девушка", "Такая красота и нежность, такие образы крутые каждый раз, многогранность твоя бесконечна, что невозможно оторвать своих глаз", "Ноги как отдельный вид искусства", "Пантера!", "Потрясающая!" - не скупились на похвалу восхищенные комментаторы.

Напомним, что MARUV показала свои округлые формы в прозрачном белье.

Ранее MARUV с мужем Александром предалась нежностям в Арабских Эмиратах.