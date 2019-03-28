ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 09:41
В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая серьезно занялась собой после родов и смогла привести тело в порядок

Популярная телеведущая и активная молодая мамочка Регина Тодоренко успевает все - и справляться с новой для нее ролью мамы, и работать, и даже отдыхать. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Дубае, где впервые показала, как выглядит ее фигура после родов и поразила поклонников поразительным похудением. Судя по новому фото шоувумен, к лету она вполне готова.

Регина опубликовала на своей странице в Instagram яркий снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике с модным змеиным принтом, а также кепке на голове и солнцезащитных очках. Девушка счастливо улыбается - и неудивительно, ведь ее стройной фигуре через несколько месяцев после родов можно только позавидовать.

"В ожидании лета) Я бы хотела обсудить с вами несколько важных тем. Напишите, пожалуйста, О чем хотите поговорить, чтобы понять совпадают ли наши мысли) Спасибо", - поделилась с подписчиками знаменитость.

В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети с удовольствием исполнили просьбу Тодоренко и оставили множество вопросов и тем в комментариях, а также восхитились подтянутыми формами ведущей.

 "Думаю, как привести себя в норму, после родов";

"О планировании беременности. Как долго вы планировали и как быстро у вас получилось ваше маленькое чудо?";

"Прекрасная Регина!!!";

"Сногсшибательна....";

"Как вы успеваете и отдыхать и ребенку время уделять? Как не преврвтить декрет в дни сурка!";

"Какая богиня";

"Как вам удалось избавиться от 18 кг? Кааак?";

"Обожаю твой позитив";

"Купальник бомба!";

"Отличная фигура, почему Вы жалуетесь?";

"Ух вы наши змеюшки, хотите на солнышке погреться)))";

"Привет АНАКОНДА!!!";

"О том как все успевать, будучи мамой", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями.

Мы также писали, что Регина Тодоренко засветила стильный повседневный look, в котором гуляла в ОАЭ.

Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой Похудевшая Тодоренко блеснула стильным повседневным образом в Дубае
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Регина Тодоренковедущаяфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь