В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая серьезно занялась собой после родов и смогла привести тело в порядок

Популярная телеведущая и активная молодая мамочка Регина Тодоренко успевает все - и справляться с новой для нее ролью мамы, и работать, и даже отдыхать. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Дубае, где впервые показала, как выглядит ее фигура после родов и поразила поклонников поразительным похудением. Судя по новому фото шоувумен, к лету она вполне готова.

Регина опубликовала на своей странице в Instagram яркий снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике с модным змеиным принтом, а также кепке на голове и солнцезащитных очках. Девушка счастливо улыбается - и неудивительно, ведь ее стройной фигуре через несколько месяцев после родов можно только позавидовать.

"В ожидании лета) Я бы хотела обсудить с вами несколько важных тем. Напишите, пожалуйста, О чем хотите поговорить, чтобы понять совпадают ли наши мысли) Спасибо", - поделилась с подписчиками знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети с удовольствием исполнили просьбу Тодоренко и оставили множество вопросов и тем в комментариях, а также восхитились подтянутыми формами ведущей.

"Думаю, как привести себя в норму, после родов";

"О планировании беременности. Как долго вы планировали и как быстро у вас получилось ваше маленькое чудо?";

"Прекрасная Регина!!!";

"Сногсшибательна....";

"Как вы успеваете и отдыхать и ребенку время уделять? Как не преврвтить декрет в дни сурка!";

"Какая богиня";

"Как вам удалось избавиться от 18 кг? Кааак?";

"Обожаю твой позитив";

"Купальник бомба!";

"Отличная фигура, почему Вы жалуетесь?";

"Ух вы наши змеюшки, хотите на солнышке погреться)))";

"Привет АНАКОНДА!!!";

"О том как все успевать, будучи мамой", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями.

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