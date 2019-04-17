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В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 09:58
В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Супруга музыканта также рассказала, сколько килограмм уже набрала за время беременности

Сергей и Снежана Бабкины - одна из самых крепких и очаровательных пар в украинском шоу-бизнесе. Супруги много времени проводят вместе как дома, так и в связи с работой, и воспитывают двух детей. А недавно музыкант изрядно удивил поклонников, сообщив радостную новость о том, что они с женой ожидают третьего ребенка. Сама Снежана показала заметно округлившийся животик на новом фото.

На нежном снимке, опубликованном в Instagram, она запечатлена в светлом платье-ночнушке, стоя боком к камере и мило сложив руки на груди. Волосы Бабкина подобрала в высокий пучок. Судя по всему, это кадр из фотосессии для глянцевого журнала.

В подписи к публикации супруга артиста рассказала о том, как проходит ее третья беременность.

"#бабкинывожиданиичуда Нам 30 недель! Эта моя третья беременность. Полет отличный. Растем не по дням, а по часам. С Артусиком мне был 21 год, за всю беременность я набрала 7 кг. С Веселинкой мне было 25 и +10 кг. Сейчас с сыночком уже +11 кг, но все еще впереди. Не могу сказать, что расслабилась и не думаю об этом.. думаю.. думаю, что с июля меня ждет супер-силовая йога. Всем нам Счастья и сил .. быть Счастливыми", - написала Снежана.

В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Подписчики пожелали звездной паре счастья и здоровья и забросали Бабкину умиленными комментариями.

  • "Бабкиных должно быть много"
  • "Вам бы доченьку еще)) вы такая невероятная, космическая пара"
  • "Вы какая-то нереальная. Я думала +10 кг это минимум при беременности. Я 16 набрала в первый раз....)))"
  • "Какая Вы нежная!"
  • "Снежана, Вы прекрасны"
  • "Невозможно не любоваться этой женщиной"
  • "Счастья вам и здоровья побольше"
  • "Волшебная! Берегите себя!"
  • "Снежа, ты невероятно красивая"
  • "Як же Вам личить це щастя!"
  • "Снежана, Вы очень глубокая, мудрая и красивая! Восхищаюсь!"
  • "Целомудренно и прекрасно! Вам идет беременность! Вы такая красивая!"

Напомним, ранее беременная Снежана Бабкина повеселила забавным фото у моря.

К слову, у Сергея Бабкина стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.

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