В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Супруга музыканта также рассказала, сколько килограмм уже набрала за время беременности

Сергей и Снежана Бабкины - одна из самых крепких и очаровательных пар в украинском шоу-бизнесе. Супруги много времени проводят вместе как дома, так и в связи с работой, и воспитывают двух детей. А недавно музыкант изрядно удивил поклонников, сообщив радостную новость о том, что они с женой ожидают третьего ребенка. Сама Снежана показала заметно округлившийся животик на новом фото.

На нежном снимке, опубликованном в Instagram, она запечатлена в светлом платье-ночнушке, стоя боком к камере и мило сложив руки на груди. Волосы Бабкина подобрала в высокий пучок. Судя по всему, это кадр из фотосессии для глянцевого журнала.

В подписи к публикации супруга артиста рассказала о том, как проходит ее третья беременность.

"#бабкинывожиданиичуда Нам 30 недель! Эта моя третья беременность. Полет отличный. Растем не по дням, а по часам. С Артусиком мне был 21 год, за всю беременность я набрала 7 кг. С Веселинкой мне было 25 и +10 кг. Сейчас с сыночком уже +11 кг, но все еще впереди. Не могу сказать, что расслабилась и не думаю об этом.. думаю.. думаю, что с июля меня ждет супер-силовая йога. Всем нам Счастья и сил .. быть Счастливыми", - написала Снежана.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Подписчики пожелали звездной паре счастья и здоровья и забросали Бабкину умиленными комментариями.

"Бабкиных должно быть много"

"Вам бы доченьку еще)) вы такая невероятная, космическая пара"

"Вы какая-то нереальная. Я думала +10 кг это минимум при беременности. Я 16 набрала в первый раз....)))"

"Какая Вы нежная!"

"Снежана, Вы прекрасны"

"Невозможно не любоваться этой женщиной"

"Счастья вам и здоровья побольше"

"Волшебная! Берегите себя!"

"Снежа, ты невероятно красивая"

"Як же Вам личить це щастя!"

"Снежана, Вы очень глубокая, мудрая и красивая! Восхищаюсь!"

"Целомудренно и прекрасно! Вам идет беременность! Вы такая красивая!"

Напомним, ранее беременная Снежана Бабкина повеселила забавным фото у моря.

К слову, у Сергея Бабкина стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.