Ожидание vs реальность: дочь Потапа в бикини показала реальные формы

Наталья Горовая вместе с Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Девушка порассуждала об идеальной картинке в Интернете

Экс-супруга Потапа Ирина Горовая с его сыном Андреем и падчерицей продюсера Натальей прилетела на отдых в Мексику, где также коротает отпуск рэпер и его жена Настя Каменских. Продюсер приехал в Канкун из Туламе, чтобы провести время с мальчиком и показал совместный снимок на пляже в образе "спасателей Малибу". Экс-супруга Потапа и его падчерица также решили устроить себе пляжный фотосет – фотографом мамы и дочки выступает обычно 11-летний Андрей, который уже научился выбирать удачные ракурсы. Также Наталья опубликовала забавную серию свежих фото из разряда "ожидание vs реальность".

На первом снимке девушка красуется в коротком лифе-топе оливкового цвета и бикини терракотового оттенка. Она делает селфи у зеркала, демонстрируя свои аппетитные формы и округлые бедра. На втором фото Наташа запечатлена сидящей на шезлонге. В кадре видны несовершенства фигуры девушки, в частности, складки на животе.

В подписи под фото она поразмышляла об идеальной картинке в сети, которая, как правило, не имеет ничего общего с реальностью.

Горячий фотоколлаж можно посмотреть тут

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

"Ожидание – реальность. Не верьте "идеальному образу" девушек из Instagram. Ещё не встретила ни одну такую на пляжах. А может они все собираются на отдельном пляже, о котором мы не знаем? Стало страшно знакомиться в интернете, потому что надеешься на встречу с девушкой 175 и весом 45 кг, у которой идеально все, даже линия бровей. А приходит такая, как на второй фотке, еще и алкоголица, как любят написать наши СМИ. Любите себя и показывайте себя настоящую! Наконец-то мир приходит в себя и в моду возвращается натуральность, а не губы, сиськи, шубы, киски. P.S. С парнями тоже не всегда прикольно знакомиться в Инстаграм, но об этом не сейчас", - написала приемная дочь Потапа.

Ранее сын Потапа Андрей провел зимние каникулы в США, де живет его родной дядя Вадим – брат Ирины Горовой.