"Отвалите от нашей семьи!": Меладзе резко ответил критикам Джанабаевой

Фото: коллаж РБК-Украина

Певец встал на защиту любимой женщины

Звездная пара - 39-летняя Альбина Джанабаева и 53-летний Валерий Меладзе - тщательно скрывают свою личную жизнь от общественности, редко появляются на публике вместе и не рассказывают о своей жизни. Однако очередная волна негативных комментариев в адрес Альбины заставила известного певца дать им довольно резкий ответ.

Все началось с того, что Джанабаева опубликовала в своем Instagram черно-белый снимок, который подписала цитатой римского императора Марка Аврелия.

Фото: Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Странно! Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, — тем, что устранить не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это в его власти", — Марк Аврелий. И ничего не изменилось.... Хороших снов", — написала певица.

Скриншот поста (instagram.com/albinadzhanabaeva)

В комментариях интернет-пользователи обрушились с нападками на Альбину и в очередной раз обвинили ее в том, что она увела Валерия из семьи.

Многие подписчики принялись ее защищать и поддерживать, однако самым эмоциональным был ее супруг. Меладзе призвал оставить его семью в покое.

"Что же вы так беспокоитесь за моих детей?! Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Мои дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я очень горжусь! Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких! Пора всем успокоиться!" — эмоционально написал артист.

Скриншот комментариев (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Фолловеры поддержали его и Альбину и призвали не обращать внимания на завистников и злые языки.

Скриншот комментариев (instagram.com/albinadzhanabaeva)



Напомним, Валерий прожил в браке с первой женой Ириной более 20 лет. У экс-супругов трое дочерей. Фактически их отношения прекратились в 2012 году, однако документы о расторжении брака были оформлены только в 2014. Певец ушел от супруги к Альбине Джанабаевой, которая подарила ему двоих сыновей.

Отметим, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали первое совместное интервью, в котором рассказали о своих отношениях и браке. Певец раскрыл, как им удается решать спорные моменты в семье, отметив, что обычно он первым идет на разговор.

Мы также писали о том, что известный российский певец Владимир Меладзе начал скупать недвижимость в Грузии для того, чтобы иметь возможность получить грузинское гражданство. При этом, от гражданства России он отказываться не собирается.

Кстати, старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж за марокканца. Пара встречалась более 10 лет и в 2017 году решила узаконить свои отношения, устроив скромный прием в британском Кембридже для самых близких друзей.

Видео: РБК-Украина