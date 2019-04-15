"Отпустить, чтобы обрести": Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте

Известная певица сделала откровенное признание
Успешная певица и дизайнер Надежда Мейхер удивила своих поклонников неожиданным признанием. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, в юности она мечтала о сцене, однако несколько иной - танцевальной.
Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала архивное фото, на котором она в черном боди и пуантах позирует в красивой позе. Надежда поведала, что в то время мечтала о карьере балерины. Однако она очень довольна тем, что имеет сейчас и чего смогла достичь и считает, что все сложилось так, как и должно было.
"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной.
Но не стала)), и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто НЕ судьба. Зато много другого осуществила и реализовала (танцовщица - народные танцы, певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса, предприниматель...) Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" - написала Мейхер.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Поклонники артистки восхитились ее грацией и красотой и пожелали успехов во всех сферах ее жизни.
Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.
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