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"Отпуск в сказке": Джамала с мужем отправилась на отдых в Марокко

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2019 - 14:19
"Отпуск в сказке": Джамала с мужем отправилась на отдых в Марокко
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица попала в страну своей мечты

Популярна певица Джамала решила немого передохнуть после напряженных съемок в шоу "Голос. Дети", ведь она впервые заняла тренерское кресло на этом проекте и страшно переживала за молодые таланты. Артистка вместе с мужем захотела расслабиться и насладиться отпуском,потому в компании любимого мужчины Бекира Сулейманова она махнула в Марокко. Первыми кадрами с экзотического и солнечного курорта, а также своими впечатлениями от путешествия звезда поделилась в Instagram.

Она опубликовала снимок в ярком узорчатом наряде и призналась, что ее сказочный отпуск стартовал! Впрочем, его омрачил очень долгий перелет, ведь в дороге звезда провела 15 часов.

"Нарешті на місці! Цього разу ми у сонячному Марокко. Стомлені від перельоту, але водночас щасливі, бо попереду невелика відпустка у справжній казці. Країні, яка надихає митців по всьому світу. Давно хотіла тут побувати", - написала воодушевленная знаменитость.

&quot;Отпуск в сказке&quot;: Джамала с мужем отправилась на отдых в Марокко

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В сториз она показала также гостинничный номер и завтрак с любимым мужем на открытом воздухе. Звезда и ее возлюбленный насладились местным кофе и круассанами.

"Менеджер отеля спросила: Сколько вы летели? Вы что, из Австралии? Так получилось, что в дороге мы 15 часов…" - призналась она, показывая роскошные апартаменты.

 

Джамала с мужем на отдыхе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пожелали звезде хорошего отдыха, а также оценили ее яркий образ, сделав массу комплиментов.

"Красуня, гарного відпочинку!", "У Вас уже казковий образ!", "Прекрасного, чудесного, отличного и веселого тебе отдыха и настроения, моя любимая и дорогая красавица Джамала!", "Шикарное фото!", "Отдыхайте, набирайтесь сил! Прекрасно повести время в Марокко!", "Неймовірна!" - писали восторженные поклонники.

Напомним, что Джамала удивила неожиданной новостью – она приняла участие в съемках популярного развлекательного шоу.

Также Джамала предстала перед поклонниками в несвойственном ей образе – коротком топе со шнуровкой и прозрачной черной блузке.

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