"Отпахал новогоднюю ночь": уставший Притула эмоционально обратился к поклонникам

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Телеведущий оставил поздравление ко всем, кто провел новогоднюю ночь на работе

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула душевно поздравил своих подписчиков с Новым годом и рассказал, где провел праздничную ночь. Он записал соответствующее видеообращение и опубликовал его в Instagram.

Шоумен отметил, что ночь с 31 декабря на 1 января провел на работе и спешит на еще один запланированный концерт. Он также обратился ко всем, кто тоже трудился на праздник.

"Уважаемые мои подписчики! Позвольте поздравить вас с новым 2019 годом. Годом той свинки, которая, надеюсь, будет вести себя с вами вежливо, как и вы с ней. Поздравляю вас всех с Новым Годом и желаю вам крепкого здоровья, уюта, достатка и мира в нашей стране, я, прежде всего, хочу, как человек, который отпахал новогоднюю ночь и едет в Винницу на концерт, поздравить тех, кто провел новогоднюю ночь и все эти праздники будет проводить на работе. Все службы, всех людей, кто работают, когда все остальные отдыхают. Ну и всех остальных тоже. Конечно, с праздником!" - заявил на камеру Сергей.

Поклонники знаменитости стали, в свою очередь, также слать ему теплые поздравления и не скупились на добрые слова

"Вы - супер! Человечный человек! Всего самого хорошего вам", "Сергей, у вас борода седая. Не старейте, пожалуйста! Спасибо за поздравления. Вам всего наилучшего, таки взлетов и никаких падений!", "С Новым годом. Добра и достатка Вашей семье", "Спасибо,Сергей! Пусть все запланированное осуществляется! Крепкого здоровья, любви, радости и пусть семейное тепло согревает и придает сил", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)

Ранее Сергей Притула растрогал поклонников новогодним обращением. Он вспомнил об украинских военных, которые неустанно обеспечивают мир и спокойствие Украине даже в праздничные дни.

Добавим, что Сергей Притула рассказал о любимом виде отдыха на Новый год. Для шоумена важна хорошая компания и поваляться в постели.

К слову, в преддверии праздников Сергей Притула поделился семейным "пижамным" снимком, на котором позирует с женой и детьми, одетыми в одинаковые домашние комплекты.

Видео: РБК-Украина