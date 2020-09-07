Отличницами не рождаются: Слава из НеАнгелов после критики на "Танцах со звездами 2020" обратилась к Кухар

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица дала обещание, связанное с танцами

Слава Каминская из группы НеАнгелы второй раз учавствует в проекте "Танцы со звездами". Два года назад покорить главный паркет страны ей помешала серьезная травма. Перед вторым прямым эфиром в этом году звезда отравилась и попала под капельницу, но это не помешало ей выйти и станцевать перед судьями и зрителями в воскресенье, 6 сентября. Правда, у жюри были замечания к певице после ее ча-ча-ча на паркете с Дмитрием Дикусаром, а строгая Екатерина Кухар даже поставила артистке 2 балла, после чего звездная пара заняла последнюю строчку турнирной таблицы. Но артистка решила воспринять оценку от судьи как мотивацию, о чем сообщила в Instagram.

Певица поделилась закулисным фото, на котором позирет в роскошном серебряном платье, расшитом бусинами, пайеками и стразами с бахромой на подоле. Ее волосы уложены в голливудские волны.

"А ча-ча реально получилась на удачу. Спасибо всем зрителям за кредит доверия и Екатерине Кухар за мотивацию. Отличницами не рождаются, отличницами становятся. Обещаю стараться и к следующему эфиру совладать с ногами, руками и шагами", - заверила певица.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар не впечатлили судей ча-ча-ча на паркете (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники поддержали Славу и выразили надежду, что в следующий раз она покорит своим номером судей и зрителей.

Умница и красавица

Шикарная. Желаю Вам победы

Вы огонь! Все обязательно получится!

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Слава, добавьте трохи пластики в танцю!

Слава, у Вас шикарный тренер! Не сдавайтесь

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/Танці з зірками

Напомним,что ранее Алена Шоптенко вступилась за Олега Винника и ответила всем, кто раскритиковал выступление их пары на "Танцах со звездами 2020".