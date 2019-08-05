Вот откуда такая фигура! Виктория Бекхэм показала "горячее" фото с тренировки

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-летняя бизнесвумен не жалеет себя в спортзале

Виктория Бекхэм может похвастаться не только головокружительной карьерой и счастьем в личной и семейной жизни, но и безупречной спортивной формой. И если о ее творческих и бизнес-начинаниях мы знаем практически все, то о том, как удается Бекхэм в свои 45 лет выглядеть столь роскошно, можем только догадываться. Или же пытаться составить представление по комментариям в интервью.

Виктория Бекхэм обожает спорт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Так, Виктория не раз признавалась, что любит полезную еду и старается приучить к ней всю семью. Также в ее ежедневном распорядке – регулярные пешие прогулки, пробежки и нагрузки в спортзале. Сегодня на ее странице появилось подтверждение тому.

Новое фото из спортзала (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория показала фото, где работа над телом буквально кипит. Знаменитая красавица занимается одним из своих любимых видов спорта – боксом. Она уверена – он отлично помогает проработать все мышцы, при этом оставляя фигуру стройной и тонкой. Неспроста именно этот вид спорта обожают многие супермодели, включая Адриану Лиму и Джиджи Хадид.

Виктория разработала новую линию для известного спортивного бренда (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На Виктории надеты красные легинсы, топ и черная бейсболка, которые дополнили белые кроссовки. Влажные тело и мокрые волосы говорят о том, что она не жалеет сил. "Утро понедельника в #ReebokxVictoriaBeckham, модели доступны на 36 Dover Street в Лондоне и на Reebok.com. Фото предоставлено @davidbeckham", – написала Виткория, упомянув любимого супруга. Который тут же парировал: "Фотокредит – Я. Спасибо за упоминание", – написал в шутку счастливый Дэвид.

Дэвид обожает соцсети так же, как и Виктория (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, Дэвид и сам обожает фото с Викторией. В честь 20-летия их супружеской жизни он сделал целую подборку романтичных архивных снимков. Здесь были и снимки с юности, и с различных знаковых моментов их жизни… Видимо, Дэвид – такой же романтик, как и Виктория.

Об этом говорят и кадры с отдыха в Майами, которые он неустанно постил. Так, в отпуск отправилась вся семья, за исключением Бруклина. И известній футболист был первым, кто показал, как весело они проводят время.