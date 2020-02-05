Открыта для любви: Вика из НеАнгелов в серебристом купальнике пленила точеными формами

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы уже вернулась в сеть после месячного "детокса" и продолжает радовать поклонников жаркими снимками со своего отдыха. Как оказалось, во время своего молчания певица устроила себе каникулы на райских Мальдивских островах и, хотя она ничего не писала в соцсетях, фото все же делала. Так что теперь красотка с удовольствием демонстрирует эффектные курортные луки и яркие купальники, которые она "выгуляла" на берегу океана.

На этот раз Вика поделилась серией кадров, на которых запечатлена в слитном серебристом купальнике металлик и солнцезащитных очках. Девушка явно недавно вышла из лазурных волн, ведь ее волосы еще мокрые и немного растрепанные.

Артистка устроила эффектную фотосессию, позируя на деревянной скульптуре в виде сердца, установленной на пляже.

Также соблазнительная исполнительница продемонстрировала все достоинства своей точеной фигуры, нежась на необычном подвесном шезлонге.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Смеюха призналась, что она романтичная натура и открыта для любви.

"Мы часто виним романтиков, что они носят розовые очки, а влюбленных, что они слепы. Но они, на самом деле, просто открыты для любви, и не думают о том, что на каждом шагу их должны ждать обман, коварство и ложь. Они просто любят: кого-то, жизнь, науку или мёд и это наполняет их сердца надеждой...." - душевно написала певица.

Подписчики осыпали Вику комплиментами, отметив, что она абсолютно права и романтика - это прекрасно.

Видно сразу, что она имеет большое сердце

Вы прекрасны

Бусинка

Как же вам идёт этот райский остров

Дорогая,ты очаровательная. Люблю и скучаю

Красотаааа

Сексі

Красавица, фото супер

Шикарные фотки... Это верно, без веры, надежды и любви не прожить на свете. Романтизм и розовые очки здорово помогают в жизни!

Золотые слова, все в точку.

Как ты красива, невыносимо

А без романтики и жизнь плоха , скучна и не имеет смысла ....

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов завела сеть пикантными постельными фото.