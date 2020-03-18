Открыли глаза: Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене Меладзе

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Вера также рассказала о необычных подарках от Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе уже четыре года являются счастливыми супругами в официальном браке. При этом звездная пара то и дело сталкивается с крайне неприятными слухами. Напомним, что еще с прошлого года в СМИ подогревают слухи о якобы измене Меладзе. Поговаривают, что известный продюсер изменил своей супруге с экс-подопечной — блондинкой из ВИА-Гры Эрикой Герцег. Позже появились слухи, что Брежнева планирует подать на развод с Меладзе. Поклонники даже заметили, что исполнительница удалила со своей Instagram-странички некоторые старые фото в Константином. Однако ни Брежнева, ни Меладзе никак не комментировали все эти слухи. А их совместные фото все ще стали появляться на страничке певице.

В интервью журналу Hello! Брежнева отметила, что с иронией относится к подобным сплетням. И ничего общего с реальностью они не имеют. Вера даже шутит на эту тем. Мол, она восхищается талантом своего супруга. Который и кучей проектов курировать успевают, и на “гулянки с Эрикой” время находит.

“Читаю новости и восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, заниматься семьей и еще, по словам прессы — погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи, спасибо, открыли глаза”, — смеется именитая блондинка.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева подчеркивает, что сейчас она, как никогда, уверена в себе. Поэтому никаких соперниц у нее быть не может. Ну а сам 56-летний Меладзе всячески восхищается молодой супругой и засыпает ее вниманием и всяческой заботой.

“Могу сказать, что после 25 лет у меня начались хорошие отношения с самой собой, после 35 — идеальные, — откровенничает Брежнева. — Важнее быть довольной своим отражением во внутреннем восприятии себя. С точки зрения красоты я сама себе лучший детектор. Но всегда поднимают настроение комплименты мужа, потому что это проявление любви и нежности. Их, к счастью, я получаю часто”.

Фото: instagram.com/ververa

Также Вера уверяет, что супруг одаривает ее приятными подарками, “наполненными любовью”.

“Он дарит мне то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи, ювелирные украшения или путешествия. Признаюсь, я редко жду чего-то конкретного, и очень приятно, когда мужу удается предугадать мои желания. Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души”, — рассказала певица в интервью для журнала Hello!.

Также Вера уверена, что за счастье и гармонию в браке во многом отвечает именно женщина. Она должна быть уверенной в себе и самодостаточной. Именно такую женщину муж будет и любить, и уважать.

“Важнее быть довольной своим отражением во внутреннем восприятии себя. С точки зрения красоты я сама себе лучший детектор. Но всегда поднимают настроение комплименты мужа, потому что это проявление любви и нежности. Их, к счастью, я получаю часто”, — подытожила звезда.